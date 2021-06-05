中國開放科興疫苗給3歲以上未成年人接種

中國科興控股董事長尹衛東周五（4 日）接受央視採訪時表示，中國已批准 3 歲以上的未成年人緊急接種科興的新冠疫苗。

節至 6 月 3 日止，中國疫苗接種劑數雖然已達 7.235 億劑，不過接種年齡限制年滿 18 歲的成年人。

尹衛東表示，中國當局已批准科興疫苗緊急 3 歲以上未成年人接種科興疫苗，但何時會會批准更低年齡層施打，還取決於衛生醫療關部門制定的接種策略。

一期臨床和二期臨床實驗初步結果顯示，3 歲以上未成年人接種科興疫苗後，能有效產生對抗病毒的免疫反應，雖然也有副作用，但症狀相當輕微。

尹衛東也說，科興完成了一項二期臨床試驗，受試者在完成兩劑常規注射後，再注射第三支增強劑疫苗。結果發現受試者體內抗體增為一周前的 10 倍，之後半個月內更增為 20 倍。

不過他補充，要接種第三劑增強疫苗前，須先經過長時間觀察，並由相關部門評估後才得以施打。

中國國藥疫苗（Sinopharm）也提出數據，向監管單位申請核准讓年輕族群接種其疫苗，該公司研發的兩劑疫苗與科興類似，為滅活疫苗。

另一家生物科技公司康希諾（CanSino）採用的疫苗技術與上述兩家不同，為腺病毒載體疫苗，目前該公司疫苗已進入二期臨床試驗，適用接種年齡層為 6 歲以上未成年人。