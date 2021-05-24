4月批發零售、餐飲營業額均雙位數成長 同創歷年同月新高

經濟部統計處今 (24) 日公布 4 月批發、零售餐飲營業額統計，在遠距商機、宅經濟帶動下，加上民間消費回籠、去年基期較低等因素，三大業別均呈現雙位數成長，營業額分別達 1.067 兆元、3286 億元、658 億元，均創下歷年同月新高紀錄。

從各類別來看，4 月批發業營業額達 1.067 兆元，月減 1.6%、年增 22.2%，為歷年同月新高，其中，受惠石化及塑膠產品價量齊揚，加上營建需求續強，機械器具批發業、化學材料批發業、建材批發業營業額均雙位數成長分別達 22.3%、34.5%、43.6%，布疋及服飾品批發業、汽機車批發業也在需求回溫下，年增 36.8%、14.2%。

累計今年前 4 個月批發業營業額達 3.83 兆元、年增 16.6%，寫歷年同期新高。

國內消費動能增溫下，4 月零售業營業額達 3286 億元，月增 0.7%、年增 18.3%，同創歷年同月新高，其中，百貨公司、布疋及服飾品零售業，均因去年基期較低，各增 49.5%、55.1%，燃料零售業也因國內油價較去年同月上漲，年增 54.8%，累計前 4 個月零售業營業額達 1.33 兆元、年增 11.3%。

餐飲業則在清明連假外出用餐、旅遊人數增加帶動下，4 月營業額達 658 億元，月增 0.9%、年增 37.3%，外燴及團膳承包業也因國內開放部分轉機、航班挹注空廚營收下，終止連 15 個月負成長、年增 3.5%，統計前 4 個月餐飲營業額達 2730 億元、年增 13.3%，與批發、零售業均創歷年同期新高。