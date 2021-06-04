【富蘭克林華美】美中政策作多，AI科技引領長線投資題材

摘要: 近日拜登基建預算案有望達成共識等正面訊號激勵，納斯達克指數與費半指數雙雙從季線之下翻揚，股市多頭氣氛延續，建議投資人不妨對 AI 新科技股票持續布局，掌握機會。

受市場逐漸解封影響，投資氣氛偏向樂觀下，科技股上演反彈行情。近日拜登基建預算案有望達成共識等正面訊號激勵，納斯達克指數與費半指數雙雙從季線之下翻揚，富蘭克林華美投信認為，股市多頭氣氛延續，建議不妨挑選操作策略具人工智慧、衛星物聯網與精準醫療等特色持股的 AI 新科技基金，逢低介入長期投資。

儘管短期通膨和貨幣政策收緊的隱憂使美股承壓，然而公債殖利率並未持續升高，自 1.74% 回落至 1.6% 附近；初領失業金連續四週低於 50 萬人，創去年疫情爆發以來最低；加上近日拜登基建預算案有望達成共識等正面訊號激勵，納斯達克和費城半導體指數雙雙轉強，股市多頭氣勢延續，科技股歷經大幅修正後評價面目前看來更具吸引力。

富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人黃壬信分析，由於拜登政府積極提出基礎建設計畫和綠色環保作為，中國十四五計畫對新能源車的力挺，兩大國政策同步加持下，為半導體、智慧交通、衛星等產業佈下長線成長基石，AI 新科技 (IC 高階製程、人工智慧平台、自駕及先進交通系統、衛星與 5G 架構) 將繼續主導全球投資方向，投資人不妨持續關注。 (見下圖)

圖一: 美中政策作多，AI 科技引領長期投資題材

左圖: 電動車在車市的滲透率加速成長 右圖: 衛星市場預估在 2021~22 增速到達高峰

資料來源：EV-volumes.com, Morgan Stanley，富蘭克林華美投信整理，2021/05/31。

黃壬信分析，標普 500 指數 Q1 獲利 51%，較預期高出 23%，美股企業獲利前景持續看俏；產業包括: 消費、金融、原物料、科技獲利皆有 4 成以上的強勁成長，加上美國、德國、英國等國家積極施打疫苗，接種疫苗進度已超過 5 成以上 (資料來源：Our world in data)，有機會挑戰今年完全解封，經濟增長及消費支出可望加速成長，美股中長期前景持續樂觀。

同時，黃壬信表示，美國疫苗施打速度相當快速，經濟活動預期在下一季將由美國帶動歐洲轉趨熱絡。科技類股在第一季至第二季初已經歷一段時間盤整後，目前有機會逐底反攻，迎接下半年更旺的消費季節。美國與中國第一季 GDP 皆成長加速、經濟數據強勁支撐，加速復甦腳步，隨著新冠肺炎疫苗施打，經濟增長及消費支出可望加速，預期經濟前景依然樂觀。

因此，富蘭克林華美投信認為，儘管國際油價短期內上漲，但證明基本面與消費動能並未改變，雖有通膨疑慮，但聯準會尚未升息前、仍視為短暫物價上升造成影響，並未傷害經濟表現，而代表成長類產業的科技股，在各國內皆為長期發展重點趨勢。

目前富蘭克林華美 AI 新科技基金操作策略聚焦於 5G 通訊與衛星、高端半導體與智慧交通、運輸運具產業將繼續成為 AI 新科技基金投資重心，並伺機靈活擇優布局超跌的精準醫療與生物科技類股，建議不妨逢低介入，或利用定期 (不) 定額方式中長期投資 AI 新科技趨勢。

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富蘭克林華美 AI 新科技基金擬任核心經理人黃壬信照片:

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