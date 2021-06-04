〈國內疫情升溫〉企業快篩無須強制報備 指揮中心：醫事人員執行即可

測試大廠京元電 (2449-TW) 苗栗竹南廠移工群聚事件持續擴大，截至 3 日已有 67 人確診，許多企業都期盼啟動快篩，對此，指揮中心表示，目前並未規定企業一定要強制報備，但要由醫事人員進行，篩出陽性要安置隔離場所，並即時通報醫療院所或衛生局，相關指引仍在呈報中。

越來越多企業傳出員工確診個案，外界關注何時可進行大規模快篩、是否必須事前報備？指揮官陳時中表示，現在並沒有不准企業快篩，但要求由醫事人員協助，因為快篩陽性後，後續有相關通報流程，且最好有相關健保申報系統，如同現行的醫療外展服務，配備有健保系統，才能加速申報與後續處置。

根據日前公布企業執行抗原快篩原則，一、企業自主，採檢自費；二、須由醫事人員執行，若有需要，指揮中心可協助媒合；三、如若快篩陽性，需進行通報及 PCR 檢測，企業需要有隔離安置場所；四、如快篩陰性，需進行自我健康監測。

發言人莊人祥說明，協助企業的醫事人員可分為二種，第一種是委託醫院的醫事人員到企業內進行快篩，就會備有連結健保的系統，一旦採檢陽性可直接通報。第二種則是大型企業內自聘的職護或廠護，即勞工健康服務護理人員來進行採檢。

莊人祥指出，廠護等醫事人員沒有可嫁接健保的系統，但可與衛生所、地方衛生單位、醫院合作連結通報，也是可行的方法。

莊人祥表示，目前快篩指引還在會文給經濟部、勞動部，尚未拍板定案，不過，指引並無強制力，主要是提供給企業作為參考，即使指引尚未出爐，企業也能啟動快篩，只要由醫事人員執行即可。

京元電群聚案擴大，新竹、竹南、銅鑼三廠區今晚全面停工消毒，預計將花費 2 天。指揮中心表示，衛生單位正進行擴大匡列與採檢，截至 3 日共計 67 名確診 (含 8 名本國籍、59 名菲籍)，竹南廠還有 7000 多人準備篩檢，指揮中心已即刻設立前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任指揮官，並由疾管署防疫醫師介入指導緊急防疫措施及疫調。