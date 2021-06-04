人行頻出手 人民幣中間價重貶260基點 連四貶

美國 10 年期公債殖利率上漲，中國人行動作頻頻限制人民幣升值走勢，導致周五 (4 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 261 基點，報 1 美元兌 6.4072 人民幣，中間價創下逾 3 年新高。

中國人行為打壓人民幣只升不貶的投機氣氛，在祭出調升金融機構外匯存款準備金率，由現行的 5% 提高到 7% 後，人行旗下外匯管理局宣布有史以來單次批准額度最高的 QDII 金額，鼓勵資金對外投資，減少人民幣升值壓力。

中銀證券指出，人行近期的大動作顯示出保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定的目標，採取增加匯率彈性、有秩序擴大金融市場雙向開放的外匯政策思維。在人行、外匯局連續出招下，短線賭人民幣單邊升貶值的預期可以告一個段落。

此外，業內指出進入到 6、7 月是傳統分紅買美元的高峰期。在港股掛牌的上市中資企業因為要發放股利，所以會有買進美元的需求。

從已公佈股利分紅計劃來看，2021 年在香港上市的中資企業買進美元規模預計 700 億美元，絕大部分集中在 6 月～8 月。興業銀行指出，人民幣不斷調貶，將使企業買美元的步調前移。

截至上午 9:50 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.398 人民幣，貶值 19 基點，貶幅 0.03%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4035 人民幣，小升 3 基點。