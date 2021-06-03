南下金流湧現 A股掀恒生科技指ETF上市瘋潮

A 股市場掀起一波港股投資熱，特別是針對恒生科技指數，更是中國股民關注焦點，主要在於中國大型網科企業均為恒生科技指數成份股，而這類族群也是 A 股市場較為缺乏。當然也吸引許多基金公司推出相關 ETF 搶搭商機，周四 (3 日)A 股市場再上市一檔嘉實恆生科技 ETF，已是近 10 天以來第 7 檔推出的恒生科技指數 ETF。

在這之前，中國已有 6 檔追蹤恒生科技 ETF 於 5 月 25 日之後陸續上市，分別是華泰柏瑞南方東英恆生科技 ETF、大成恆生科技 ETF、華安恆生科技 ETF、華夏恆生科技 ETF、博實恆生科技 ETF、易方達恆生科技 ETF。

根據統計顯示，這 7 檔恒生科技 ETF 合計規模已達人民幣 63.84 億元。當中，華夏恒生科技指數 ETF，截至 6 月 1 日的規模為人民幣 17.7 億元，易方達恒生科技 ETF 規模為人民幣 13.98 億元，上市以來申購數量增加 1.29 億份。

(圖片: AFP)





5 月中下旬以來，港股科技股出現了明顯反彈，基金經理較為看好港股相關領域的投資機會。大成恒生科技 ETF 點出，恒生科技指數反彈主要有幾點原因：一是恒生科技指數從 2 月份起出現回檔，從估值來看基本上已修整到位。

二是近期市場上數檔恒生科技指數基金成立，這些基金的成立有助於科技股走勢。三是恒生科技指數的主要權值股近期公布第一季業績報告顯示，整體狀況較佳，從基本面上帶動科技股的反彈。



從長期看，科技行業將是中國成長最快速的產業之一，產業的整體成長性將為科技股及科技指數的長期多頭提供重要支撐。

