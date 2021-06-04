7大關鍵市場邁向正軌！麥當勞股價看俏 國際銷售可望激增

麥當勞 (MCD-US) 近幾個月股價處於上漲趨勢，這得益於強勁的獲利和優於預期的同店銷售，券商 Gordon Haskett 認為，隨著麥當勞的國際市場跟進，其營收將會更加強勁。

分析師 Jeff Farmer 週四重申麥當勞股票「買進」評級，目標價 260 美元。他認為，投資者應該預期國際市場的回歸。「我們針對 7 個關鍵國家的新冠病例、疫苗接種進展和防疫限制等進行審查，其結果強烈表明麥當勞國際營運市場 (IOM) 部門已經達到銷售復甦的拐點。」

麥當勞最近期業績是受益於國內餐廳的強勁表現，因為美國國內新冠疫苗接種進展良好，且各地防疫限制的差異使銷售迅速反彈。但與此同時，由於各國新病例增加、室內禁止用餐且疫苗短缺等問題，麥當勞的國際營運呈現截然不同的光景。

然而 Farmer 指出，來自澳洲、加拿大、英國和歐洲大國等關鍵國家的數據顯示，這些國家均朝著正確方向發展，隨著疫苗接種率上升，病例就會下降和防疫限制也將放寬。這些因素不僅對當地消費者有利，對旅遊業的復甦也有很大幫助，而觀光旅遊業正是法國、義大利和西班牙命脈之一。

Farmer 最終預測，麥當勞的國際營收將在今年下半年快速復甦，且 2022 年同店銷售、EBITDA 和 EPS 上修的可能性也將上升。

麥當勞股價週四小跌 0.57% 至 232.45 美元，但今年迄今上漲近 9%，過去 12 個月則上漲 21%。

麥當勞週三宣布，芝加哥 10 家門市得來速由電腦接單，而非人力。上個月麥當勞跟進其他零售商和餐廳，在勞動市場緊張的情況下，宣布將調升工資。