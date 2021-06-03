網購比重攀升 KPMG傳授三招自保避免遭駭

本土疫情嚴峻，炒熱網路購物市場，但專家提醒，網路交易最要提防詐騙並留意資安問題，建議可隨時注意瀏覽器密碼外洩、提高密碼難度，以及選擇有雙因子認證的交易平台等三招自保。

KPMG 安侯數位智能風險顧問公司創新服務總監林軒宇表示，不論透過手機或網路購物，一定要記得「自我快篩」，也就是學會手機及瀏覽器密碼外洩檢查功能，而在設定密碼時也建議提高複雜度，並立即更換高風險網站的密碼。

此外，購物時也建議可選擇有提供雙因子認證的交易平台，也就是會發送確認碼導到手機的網站或信用卡進行交易。

KPMG 安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，網購確實減少了人類與病毒接觸的曝險機會，但網路病毒襲擊的風險也相對提升。

謝昀澤認為，對於大多數網路與手機的使用者而言，對 APP 與網站的帳號密碼的設定，就如同疫情間的佩戴口罩，是最基本的病毒防護方法，消費者對所使用的設備與網站密碼都有正確的資安觀念，就可有效降低駭客竊取消費者交易資訊，並利用疫期客服人力不足，進行詐騙與其他侵害行為。

謝昀澤建議，現在新版的手機作業系統，及常用的瀏覽器，都有針對使用者的網路密碼曝險狀況，進行「安全性快篩」的功能，民眾可以善加利用。

以新版的 iOS 為例，Apple 手機可以從設定 > 密碼 > 安全層級建議，來快速檢查，使用者曾經上過的網站，所設定密碼是否有安全強度不足，或該網站密碼已遭外洩。

至於在 Chrome 瀏覽器中，透過設定 > 自動填入 > 密碼的檢查，也可以快速查詢到相關的風險提示資訊。



