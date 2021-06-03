北市府帶頭減租 九大紓困措施實施3個月

本土疫情延燒衝擊各行各業，北市府今 (3) 日宣布推出九大短期紓困措施，追溯自今年 5 月 1 日起至 7 月 31 日止，實施 3 個月，其中，承租市有不動產作營業使用可減租一半、停業期間免租，市府帶頭減租，呼籲房東共體時艱，齊助房客度過難關，未來將視疫情狀況滾動檢討紓困措施。

北市產發局為蒐集民間意見，日前邀集百貨業者、產業公協會及商圈組織，說明中央及市府相關紓困規劃及作為，會中商圈業者提出，希望店家房東能適時減租減輕企業與民眾負擔，助房客度過此波疫情難關。

北市府拍板，祭出九大短期紓困措施，分別為延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困，期間自 5 月 1 日起至 7 月 31 日止。

北市府指出，為降低經營者受疫情影響，祭出相關減租、免租及延租政策，其中，承租市有不動產作營業使用減租 50%、按停業日數免租，以及營業額衰退達 15% 租金得延後繳納稅捐；房東減收租金比例達 15% 者，也可申請延期或分期繳納稅捐，最長可延期 12 個月或分 36 期。

北市府表示，永康商圈、東區商圈及民生社區等店家房東已帶頭降租，如永康商圈有房東從去年開始調降 2 成租金，這波疫情時再進一步降租，較原租金減少近 5 成；東區商圈租金普遍調降 1 至 2 成，甚至也有租金大降 4 成，許多房東釋出善意，響應市府減租政策。

