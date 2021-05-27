〈國內疫情升溫〉紓困4.0發現金 個人最高3萬元 最快6/4上路

行政院長蘇貞昌今 (27) 日拍板紓困 4.0 三大原則，加快個人補貼、加強支持產業、加碼融資額度，國發會主委龔明鑫指出，個人紓困比照先前方案，補貼現今最高 3 萬元，企業的薪資補貼也將從寬認定，若立法院在 31 日完成三讀，最快就能在 6 月 4 日起發放。

國發會今天在行政院會提出「加速因應新一波疫情紓困方案」，蘇揆拍板通過，個人的部分原則上會比照先前發放一次性補貼，可分為五大類，一，中低收入戶加碼生活補助 4500 元；二，無相關保險者的急難紓困救助金 1 至 3 萬元。

三，無一定雇主的自營工作者 3 萬元；四，導遊、領隊及計程車、遊覽車司機等 3 萬元；五，農漁民 1 萬元、甲級漁工 3 萬元。龔明鑫強調，發放基準擬將微調，屆時再由主管機關說明。

產業方面，此波疫情影響主要集中在內需型消費服務業，龔明鑫表示，原補助標準為營業受衝擊 50% 以上，補助薪資 4 成、上限 2 萬元，並依產業別區分，但蘇揆指示從寬認定，原則上將按員工人數補貼薪資每個月 2 萬元。

紓困貸款的部分，龔明鑫說明，相關貸款政策皆延續，包含勞工紓困貸款 10 萬元， 中央銀行原匡列貸款總額 3000 億元也增至 4000 億元。

外界關注紓困措施何時開放申請？龔明鑫表示，蘇揆已指示盡快辦理，程序上必須先等到立法院三讀通過紓困特別條例修正案，若順利在 31 日完成三讀，預計行政院會 6 月 3 日就可以通過特別預算案，最快隔天 6 月 4 日，部分紓困措施就可開始執行。