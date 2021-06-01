〈陸港盤後〉科技類股再發威 恒指可望挑戰3萬點

美股周一休市，市場消息面清淡，周二 (1 日)A 股三大指數開低後，金融類股回檔導致指數出現一波探底走勢，創業板指更曾大跌逾 2%。之後半導體、醫藥、白酒族群發動攻勢，再加上三胎政策刺激兒童概念股出現漲停潮，及礦產類股午盤後也止跌反彈，促使上證、深證連袂翻紅。

今日滬深兩市成交量能依舊保持在兆元人民幣的水準，達人民幣 1.05 兆元，較前一交易日增加人民幣 373 億元，創近三個月新高。

港股方面，美股休市，亞股普遍上漲，帶動港股早盤開高。恒指在大型科技股帶領下，震盪走揚。而科技股中前一個交易日領漲的美團 (3690-HK) 再度扮起領頭羊的角色，成為支撐早盤港股人氣的主因。

午盤後，科技指數漲幅擴大，自財報公布後股價表現不佳的快手 (1024-HK) 大幅反彈，股價跳漲約 10%，擠下美團成為科技領頭羊、美團則是終場大漲 6.6%、阿里巴巴 (9988-HK) 大漲 3.5%；港股市值王騰訊則上漲 1.5%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.26%，報 3624.71 點；科創 50 指數上漲 1.24%，報 1460.54 點；深證成指上揚 0.26%，報 15034.78 點；創業板指下滑 0.27%，報 3300.16 點。

恒生指數上漲 1.08%，報 29468 點、恒生科技指數勁揚 2.48%，報 8305.74 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 11.03 億元，其中滬股通買超人民幣 4.39 億元，深股通買超人民幣 6.63 億元。

法人觀點

山西證券表示，受到美國寬鬆貨幣政策影響下，擴大市場對人民幣升值的預期，未來外資流入速度將維持在高檔，使得中國資本市場位階能更進一步提升。今年回檔幅度較大的創業板和科創板近期已經明顯走升，隨著資金不斷流入，未來景氣展望佳的消費和科技類股仍舊有較好的吸金能力，指數將在相關族群帶動下繼續震盪走揚。

