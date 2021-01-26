晶心科去年Q4 EPS 2.79元創新高 全年逆轉勝轉盈

晶心科 (6533-TW) 今 (26) 日公告去年自結，受惠 RISC-V 授權金在年底重啟動能，第四季每股純益衝上 2.79 元，創下歷史新高，扭轉前 11 月虧損狀態，全年也成功轉盈，每股純益達 0.8 元。

晶心科去年 12 月稅後純益 0.64 億元，年增 15560%，每股稅後純益 1.5 元，第四季稅後純益 1.19 億元，年增 1053%，每股稅後純益 2.79 元，全年稅後純益 0.34 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 0.8 元。

晶心科去年下半年起，員工開始恢復往中國出差，RISC-V 授權金恢復動能，推升 10 月以來營收逐步走高，11 月改寫新猷，12 月營收更首度衝破 1 億元大關，達 1.27 億元，月增 69.35%，年增 228.01%，也帶動去年營收重返成長，達 5.81 億元，年增 17.41%。

展望今年，晶心科看好，隨著 RISC-V 布局 IOT、MCU 效益顯現，加上推出更多 25、45 系列新品，授權金再較去年成長，且因去年已有少數 RISC-V 案件進入設計定案 (Tape out)，今年開始將見到權利金貢獻，授權金、權利金同步增長下，法人估，晶心科今年 RISC-V 業績可年增 3 成以上。