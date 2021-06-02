〈國內疫情升溫〉彰銀研議調整晴光分行營業時間

金融業員工確診頻傳，彰銀 (2801-TW) 晴光分行目前 2 員工確診、1 快篩陽性，彰銀副總陳斌今 (2) 日表示，目前正在研議規劃是否縮短營業時間或暫停營運，會先從有員工確診的分行開始考慮。

彰銀位於台北市中山區的晴光分行，目前共有 2 名員工染疫確診，另一名則呈現快篩陽性，日前網路更流傳一張該分行員工穿著防護衣、防護面罩與口罩等全副武裝上陣，引發市場熱議。

為避免金融業員工持續暴露在高風險的環境中，金管會日前放寬，銀行分行可評估，選擇縮短營業時間、減少營業項目或是暫時關閉分行因應，部分銀行包括花旗、聯邦與京城銀行已陸續縮短部分分行營業時間。

今天法說會上，法人關注彰銀是否打算跟進，縮短營業時間或暫時關閉分行，陳斌對此回應，目前先啟動晴光分行全數員工居家隔離，並從其他分行調派人力支援。

至於是否調整部分分行的營業時間或暫時關閉，陳斌則說，會以滾動式管理進行調整，目前會先從有員工確診的分行先做研議。

彰銀今天法說會揭露第 1 季財務數據，累計第 1 季稅後純益 19.46 億元，較去年同期減少 22%，累計每股稅後純益 (EPS)0.19 元。

展望今年市場，彰銀認為，國內疫情爆發將影響內需市場表現，但衝擊程度有多大還要再進一步觀察，但所幸海外市場部分，隨著疫苗施打率提高、疫情趨緩進而帶動經濟復甦，屆時不僅資產品質有望改善，也能推升聯貸動能回溫。