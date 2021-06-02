〈國內疫情升溫〉勞工染疫請假薪資怎麼算 律師教戰

國內疫情嚴峻，部分民眾可能因染疫被迫隔離，普華商務法律事務所合夥律師魏妁瑩表示，員工如果是因職業上原因染疫，可請公傷病假，雇主應依法給予職災補償，包括發給原領工資。

但如果染疫原因與職業無關，也能請普通傷病假、特別休假或事假，其中普通傷病假，可領取薪資為前 30 日半薪，若請特休假則發給全薪，事假不給薪。

因應本土疫情升溫，政府宣布全國防疫三級警戒將延長至 6 月 14 日，而隨著染疫人數增加、學校停課，勞工如果因故必須隔離、檢疫或採檢，怎麼請假才能保障自身權益，就顯得相對重要。

魏妁瑩指出，如果員工被衛生主管機關認定應集中隔離、檢疫者、或是照顧生活不能自理的受隔離、檢疫者而必須請假，這些情形都可請防疫隔離假，但未強制企業給薪。

而若雇主仍願意在員工請防疫假時期給付薪資，則可自申報當年度所得稅的所得額中加倍減除。

魏妁瑩說，如果員工是因職務需求出差後依規定受隔離或檢疫，或員工因執行職務而受隔離、檢疫，例如醫護人員，則於員工隔離、檢疫期間，企業仍應照給工資。

若企業員工與確診者足跡重疊，至快篩站採檢，這種情形是以防疫隔離註記，雖未強制雇主應給付員工採檢請假期間之薪資，但雇主也不得以曠職、強迫勞工以事假或其他假別處理，更不能強迫勞工補行工作、扣發全勤奬金、解僱或予不利之處分。

魏妁瑩表示，員工因企業停業無法提供勞務，可分幾種情形，其中若是政府通知企業強制停業，無法提供勞務之勞工，在企業停業期間無須請假，企業得不給薪，但不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤奬金、解僱或予不利之處分。

但如果企業請勞工協助做消毒或內部整理工作，仍應照給工資；另外，若企業因未落實防疫措施被政府勒令停業，屬可歸責雇主之事由，工資應由雇主照給。

如果是企業因疫情自行停業，無法提供勞務之員工在停業期間無須請假，然企業需照給員工薪資；如果企業是配合地方政府呼籲或勸導而停業，為穩定勞資關係，停業期間的勞動權益，宜由企業透過與工會協商或召開勞資會議等方式，取得共識並採取適切作法。

魏妁瑩提醒，雇主若徵得勞工同意減班休息，仍須注意對於全時勞工每月給付工資不得低於基本工資。