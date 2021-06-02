〈國內疫情升溫〉三家金融業再添確診案例 全產業已59人染疫

新冠疫情嚴峻，今 (2) 日又有三家金融機構員工傳來確診消息，包括：中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽、玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行、永豐金 (2890-TW) 旗下永豐投信，各有一員工確診，金融業已 59 人染疫。

台灣人壽保險公司 1 名內勤同仁確診新型冠狀病毒，為保護同仁安全及避免感染風險，已針對確診同仁工作的辦公環境完成全面清潔消毒作業，同一辦公樓層的所有同仁亦全數實施居家辦公及自主健康管理。

截至今日為止，中國信託銀行有 3 名同仁、台灣人壽有 4 名同仁、中國信託資融公司有 1 名同仁，合計 8 名同仁確診。

玉山銀行土城分行 1 位行員於今日經衛生主管機關通知確診，原分行所有同仁已遵循防疫相關規定進行居家隔離。玉山銀行表示，分行已完成全面清潔消毒，同時啟動防疫應變機制，分行營運不受影響。

永豐投信今天表示，經由通報機制，一名員工 6 月 1 日確診新冠肺炎，該名員工為內勤工作同仁，並未接觸任何客戶，該員在確診前十日即居家未進公司，將持續追蹤與關懷該名員工身心狀況，並提供必要的協助，永豐投信自 5 月 17 日起啟動分組居家、異地辦公，目前全員 55% 居家辦公，同時異地備援作業，公司營運一切正常。

永豐投信表示，因該名員工同住家人於 5 月 21 日出現身體不適，5 月 22 日接獲通報後，立即請該員工在家休息並注意身體狀況，同時安排辦公區域全面消毒。該員工 5 月 22 日至醫院做 PCR 篩檢，一篩為陰性，惟居家期間陸續出現發燒症狀，經二篩 PCR 後，於 6 月 1 日確診為新冠肺炎陽性。

永豐投信自 5 月 17 日起啟動分組居家、異地辦公，該名員工自 5 月 22 日後就未再進入公司，但為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，辦公區域已全面消毒，並安排代理人執行其業務，且進一步提高居家辦公比例，並要求該員工同辦公室同仁進行居家自主健康管理。目前公司營運正常，投資人權益不受影響。

永豐金控強調，該金控與各子公司自 5 月 17 日起，已啟動營運不中斷五大防疫措施，面對疫情的嚴峻及員工確診，將嚴格要求員工加強落實，並以最嚴謹的態度，攜手同仁及社會大眾共同守護健康、戰勝病毒，一起度過這次疫情嚴峻的考驗。