〈美股盤前要聞〉通膨憂慮仍在 美股期貨波動

Fed 理事 Lael Brainard 對勞動力市場表示擔憂，市場對通膨憂慮仍在，美股期貨週三 (2 日) 波動，道瓊期貨漲 0.09%，標普 500 期貨跌 0.01%，那斯達克 100 期貨跌 0.12%。

1. 美國勞力市場已回溫？Fed 報告：實際情況比表面糟糕

根據舊金山聯準銀行周一 (31 日) 發表的報告，美國勞動力市場一些指標正出現前所未有的矛盾狀況，暗示勞力市場疲軟的訊號比那些透露供需緊張的訊號更重要。

Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二也對勞力市場表示擔憂，她認為美國經濟正在快速復甦，然而數百萬人仍處於失業狀態，目前貨幣政策存在兩面風險。

布蘭納德表示，就業離 Fed 期望目標還很遠，考慮到過去一年可能出現的長期就業成長，如此就業缺口將超過 1000 萬個，預計未來幾個月勞動力市場將進一步取得進展。

另一方面，儘管近期通膨高於短期預期，但估計重啟後通膨的趨勢變化仍保持不變，低而穩定的通膨趨勢將在未來某個時候重新出現。

2. Zoom Q1 營收暴增近 2 倍

線上視訊會議軟體 Zoom (ZM-US) 周二 (1 日) 於美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報、財測皆優於市場預期，營收年增高達 191%，激勵盤後股價上漲。不過，相較於過去連三季營收年增幅超過 3 倍的表現，目前正出現動能放緩跡象。

Zoom 在截至 4 月 30 日為止的第一季營收為 9.562 億美元，年增 191%，調整後 EPS 為 1.32 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的營收 9.06 億美元與 EPS 0.99 美元。

Zoom 執行長袁征 (Eric Yuan) 在財報聲明中表示：「我們以非常強勁的第一季為本年度揭開序幕，營收成長近 2 倍，同時獲利能力和現金流表現良好，也因為第一季旗開得勝，我們將提高全年財測。」

3. HPE 第二季轉虧為盈、營收成長 12%

慧與科技（Hewlett Packard Enterprise, HPE）第二季轉虧為盈，營收勁增 12%，並上修全年財測，但由於硬體類營業利潤率下降，盤後股價不漲反跌。

慧與科技 (HPE-US) 周二（2 日）盤後公布止於 4 月 30 日的 2021 會計年度第二季財報，營收比去年同期成長 12% 至 67 億美元，淨利 2.59 億美元，折合每股賺 0.19 美元（GAAP），從去年同期淨損 8.21 億美元轉虧為盈。經調整後第二季每股獲利為 0.46 美元（non-GAAP）。

這優於 FactSet 調查分析師預估的營收 66 億美元，調整後每股獲利為 0.42 美元。

4. 蘋果爆料者：iPhone 13 電池更強大

iPhone 13 新一波「劇透揭密」，蘋果爆料者週二 (1 日) 聲稱，iPhone 13 電池較前一代更強大。

距離蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會約有 3 個多月左右，蘋果新機 iPhone 13 消息不斷，早前外媒報導，iPhone 13 系列將比 iPhone 12 機身稍厚，並且還配有更大、更厚的相機模塊，而且新機還支援 120Hz 螢幕更新率。

據報導，新款 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 機身厚度約為 7.57 毫米，較 iPhone 12 機型 7.4 毫米還多出一些。當時就讓外界紛紛揣測，蘋果此舉應該是為了讓 iPhone13/13 Pro 配備一個更大容量的電池。

5. SEC 控特斯拉未盡職責 監督馬斯克

週二 (1 日) 《華爾街日報》報導，美國證券交易委員 (SEC) 去年 5 月曾致函特斯拉 (TSLA-US)，指控該公司監督不力，因為馬斯克出現兩次違規推文。

特斯拉 CEO 馬斯克 2018 年與美國證券交易委員會 (SEC) 的和解協議，法院要求馬斯克的推文必須事先得到特斯拉律師批准。

SEC 稱，馬斯克屢次違規，但特斯拉未能執行這些程序和控制措施，特斯拉顯然已放棄法院要求履行其職責的命令。