〈台股盤後〉傳產股多頭士氣高昂 多空劇烈拉鋸後翻紅小漲2點

由於萬七關卡上方解套壓力相對沉重，再加上國內疫情變化仍具高度不確定性，台股今 (2) 日雖一度大漲 112 點，午盤前賣壓湧現，最多跌 105 點，在多空激烈交戰後，尾盤前加權指數順利翻紅，終場以小漲 2.66 點至 17165.04 點作收，成交值放大至 5369.76 億元，而航運股成交比重仍高達 33%，還是盤面上交投最熱的一群。

法人解讀，近期台股震盪加劇，不過，整體走勢緩步墊高，並重新站回 5 月 11 日的起跌點，尤其近來美元偏弱、資金回流，新台幣走勢偏強，無須看淡後市。

今日傳產股仍是盤面上較強勢的族群，其中，航運股中包括台驊投控、台航、慧洋 - KY、捷迅、宅配通和中菲行均亮漲停燈，嘉里大榮再度強彈 5%，新興、正德、四維航也有 3-4% 的漲幅；而貨櫃航商漲勢稍歇，萬海維持平盤附近，陽明翻黑跌逾 1%。

造紙族群在永豐餘攻上漲停的帶動下，華紙、正隆均漲逾 7%，榮成漲近 4%。

鋼鐵股同樣續強，威致、盛餘再次亮漲停，東和鋼鐵、中鋼和豐興均漲逾半根停板，春源漲 4%，美亞和建錩漲逾 3%。

電商業者也有買盤進駐，創業家、網家均攻上漲停板，富邦媒和東森漲 5% 上下。

而塑化族群表現不俗，聯成漲 6%，台塑化、台聚和台達化均漲逾 3%，並帶動化纖業者，其中，中纖漲停，新纖和東聯漲 2.5% 上下。

反觀電子族群人氣相對低迷，高價股中祥碩大跌 6%，相關 IC 族群中的安國跌逾 4%，群聯跌超過 3%，創惟則跌 2%。

太陽能族群同步偏弱整理，碩禾跌半根停板，倉和、達能、安集和元晶跌逾 3%，茂迪、國碩和新晶投控也跌逾 2%。

國泰證期研究部指出，本波指數從高點 17709 點回檔至低點 15159 點，共計回檔 2550 點，若以反彈 0.618 黃金切割率來看，指數反彈滿足點約 1575 點，落在 16734 點，而目前指數波段反彈最高已超過 2000 點，後續是否有機會從反彈轉為回升，值得留意，若後續量能無法放大，恐難再戰新高。