傳產族群挺身撐盤 台股多空激戰小漲2點收17165點

台股今 (2) 日早盤開高，台積電一度站上 600 元，但大盤上檔遇壓，加上疫情仍有變數，電子股普遍拉回，由航運、鋼鐵、塑化等傳產族群挺身撐盤，終場在多空激戰下，加權指數逆勢收紅，小漲 2.66 點，收在 17165.04 點，成交值放大至 5369.76 億元。

台積電今天舉辦 2021 年技術論壇，總裁魏哲家透露，4 奈米製程將提前於今年第三季開始試產，5 奈米家族也加入 N5A 製程搶攻先進汽車應用，不過，台積電今日股價開高走低，一路在平盤下震盪，終場小跌 0.5% 收 595 元。

其他權值股方面，鴻海上午傳出深圳廠區火災消息，股價下挫逾 2%，聯發科、日月光投控、廣達、國巨、華碩、瑞昱等電子股也下跌 1-2%。此外，由於國際油價走高，布蘭特原油期貨價站上 70 美元大關，激勵台塑化勁揚近 4%，台塑也大漲近 3%。

航運股人氣不墜，長榮今天表現較強，一度噴漲近 7%，但終場漲勢收斂以 110.5 元作收，仍改寫新天價，陽明則不敵賣壓，翻黑跌逾 1%。台驊持有陽明股票 2 萬多張，帳上潛在獲利估達 18 億元，今日股價再飆出第 6 根漲停板，貨攬同業掀起比價效應，中菲行同步攻上漲停價 99.8 元，即將挑戰百元關卡，捷迅也以漲停作收。

鋼鐵族群同樣氣盛，中鋼 5 月出貨暢旺，較原規劃目標增加 6.3 萬公噸，在價量齊揚下，營收、獲利樂觀可期，中鋼今天吸引資金進駐，大漲近 6%，逼近 40 元關卡，海光、威致、盛餘、彰源均亮燈漲停，其他包括東鋼、燁輝、志聯等漲勢也相當強勁。

本土疫情嚴峻，全國升至三級警戒，民眾在家防疫帶動宅配需求大增，物流業者因此遭大量貨品塞爆，宅配通今日股價再度亮燈漲停，嘉里大榮同步大漲逾 5%。

電商平台受惠宅經濟銷量大爆發，其中，旗下擁有生活市集及松果購物的創業家兄弟，今日衝上漲停，網家股價也直奔漲停，站穩百元大關，富邦媒盤中飆出 1400 元天價，終場漲幅收斂至 5%，以 1345 元作收。