【日盛投顧】高檔震盪，類股輪動

◆盤勢分析

1. 油價創本波新高，通膨疑慮再起，科技股遭遇壓力，台股加權指數早盤跳空開高，一度攻上 17200 點，但上檔面臨疫情爆發前的高檔解套賣壓沉重，指數呈現開高走低震盪，OTC 指數比集中市場來的弱勢，市場資金聚焦航運、造紙、玻陶、塑化、鋼鐵及宅經濟等族群，終場加權指數上漲 2.66 點，漲幅 + 0.02%，收在 17，165.04 點，成交金額為 5，399.43 億元。三大法人合計賣超 75.26 億元：外資賣超 94.46 億元、投信賣超 3.84 億元、自營商買超 23.05 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增小漲，後續上漲要增量，下跌要量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 5 日線 (約 16，973 點) 附近，壓力為 17，300 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數下跌 1.36%，收在 200.49 點。短線支撐為 197 點附近，壓力為 205 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、蘋概、金融、紡織、造紙及宅經濟等相關個股。

結構原物料及宅經濟族群領軍上漲

1. 塑化：OPEC + 未增產國際原油再創波段新高，也激勵周三塑化股強勢走勢，台塑四寶全面走揚上漲，二線塑化股更是一馬當先往上衝，1304 台聚及 1313 聯成盤中一度攻上漲停，1308 亞聚、1305 華夏、1309 台達化等均呈現上漲。

2. 玻陶：受惠中國碳中和政策，中國玻璃期貨表現強勢，1802 台玻首季也繳出 EPS 達 0.61 元，市場也看好平板玻璃景氣上揚，今年業績表現可期，本周股價突破月線後持續上漲；1806 冠軍因庫藏股加持，短線上也持續盤堅向上。

3. 航運股：市場資金持續再航運類股輪動，繼航運三雄 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海後，散裝航運出現比價效應，2637 慧洋 - KY 攻上漲停也帶動 2605 新興、2606 裕民等再度上漲，另外 2636 台驊投控前四月繳出每股盈餘 6.14 元，股價連續 2 個交易日攻上漲停。

4. 操作建議：台股周三早盤再創本波疫情反彈後新高，不過由於指數反彈已來到疫情前的高檔區，遭遇上檔解套賣壓呈現震盪，若後續成交量無法有效放大來化解上檔套牢賣壓，仍須提防拉回，操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、蘋概、金融、紡織、造紙及宅經濟等個股。