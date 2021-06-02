【Wen姐筆記】疫苗荒有解 法人融資聯手大反攻 周選結算留意莊家雷區

鴻海集團永齡基金會正式送件採購新冠疫苗，台灣疫苗荒有解，融資單日大增 60 億元，三大法人也聯手大反攻，加權指數再登高，以 17162.38 點作收，成交值則縮至 4653 億元。台股短多控盤，以電子傳產蹺蹺板輪動策略墊高，不過今日有周選擇權結算，仍需留意 17133 點以上進入莊家雷區! 關鍵密碼為 17082、17186 與 17253 點。

多方要挺住 17000 點，兩端哨站為 16988 與 17023 點，射門區 16944 點為本波攻勢最後防線! 站穩 17053 與 17100 點關卡，17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點，多方進入掃雷任務!

17200 點城池關卡前，多方還必須闖過 17133 與 17168 地雷區，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點。但如多方輪動策略得宜，將有機會繼續挑戰 17253 與 17300 點城池，17300 點兩端哨站為 17282 與 17333 點!

短多以電子傳產蹺蹺板策略控盤墊高，務必不能掉球，16944 為 17000 點關卡射門區防線，如棄守恐回測 16900 點與 16853 點，16900 點兩端哨站為 16888 與 16919 點，如再棄守 16853 點，則本波攻勢將熄火!

台股攻進 17000 點城池後，盤中類股輪動速度加快，早盤中盤與尾盤，傳產電子就可輪動好幾回合! 昨日指數再衝高功臣為航海王，但電子反而遭到調節，以外資進出來看，昨日面板三雄成為航海三王對照組，勇敢搶進航運股的同時，也出手調節面板!

指數進入 17200 點至 17300 點區間，即 5 月 10 日與 5 月 11 日的跳空缺口，在技術分析上有多空強勢逆轉的重要意義，多頭反攻此一缺口，也有把這波本土新冠肺炎與校正回歸傷口弭平意義! 如果對照護國神山台積電的位置，也就是能否重返 600 元之上! 不過今日有周選擇權結算，仍得留意莊家算計! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)