震盪5月台股ETF股民人數上攀 00888成長第一

台股歷經 5 月本土疫情擴大的衝擊，盤勢上下震盪超過 2000 點，5 月底反彈收復 17000 點之上，台股投資人在疫情混沌期，由於台股 ETF 持股多元、投資風險分散，台股原型 ETF 股民人數 5 月無畏震盪再度攀升，其中，成長率最高的是永豐台灣 ESG (00888-TW)，單月股民成長率高達 50%。

統計台股 ETF 股民人數由 4 月底的 145.85 萬人，至 5 月底突破 150 萬關卡達 157.62 萬人，成長近 12 萬人，成長率達 8%，26 檔台股原型 ETF，5 月股民數成長率最高的是永豐台灣 ESG(00888)，單月股民成長率達 50%，股民人數達 52,582 人，規模也站上 50 億元。

進一步觀察，5 月份台股 ETF 股民數變動情形可以發現，5 月份超過四分之三的台股原型 ETF 股民數都是成長的，另外，還有新發行 ETF 加入，成長率前八大熱門 ETF，已涵蓋近八成新增股民數，其中，又以今年市場最受投資人青睞的 ESG 永續概念 ETF、補漲概念的中小型 ETF，及老牌權值型 ETF 為主力成長來源；而上個月受到股民青睞的股息型 ETF，這個月則出現股民人數流失現象。

台灣股市歷經 5 月中旬疫情大量爆發時的急跌修正波後，近期資金回流科技股，電子股仍是市場成長核心，目前台股本益比降至 15 倍歷史水準中下緣，永豐投信指出，5 月份的急跌潮，也讓盤面籌碼沈澱穩定，5 月下旬平均日均量降至 4500 億元，融資餘額降低，同時也見資金輪動於電子、原物料與殖利率題材等標的。

永豐投信建議，技術面轉佳，疫情新常態行情波動期，台股進入資金快速輪動階段，投資人不妨透過分散策略，包括標的分散與時間分散性，建立台股 ETF 中長期投資部位，累積資產、降低風險。

以 5 月份台股 ETF 股民數成長率最高的 00888 為例，除了擁有電子版 ESG 成份股，具備殖利率概念的金融與傳產等標的也列成份股，在行情波動轉折之際，更能即時掌握市場變動與多元投資機會。