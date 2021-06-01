【Wen姐筆記】疫情緩台股重返二級警戒前 電子傳產玩蹺蹺板？

台股終於結束高低點大幅震盪的 5 月，雨神重新眷顧，且本土疫情確診人數趨緩，台股昨日順勢闖過 17000 點，以 17068.43 點作收，成交值放大至 5401 億元。台灣這波新冠肺炎疫情 5 月 12 日起實施二級警戒，台股經歷校正回歸壓力測試，加權指數頗有超前部署，重返二級警戒前意味。不過重返 17000 點後，類股輪動再度出現電子傳產大玩蹺蹺板? 電子重掌兵符，傳產則進入高檔大幅震盪! 多方能否續強的觀察位置為 17023 點。關鍵點位為 16944、17114 與 17168 點。

台股重返 17000 點的挑戰權門票為 16853 點，也將成為這波 17000 行情能否延續的觀察重點，16900 點兩端哨站為 16900 兩端哨站為 16888 與 16919 點，闖過 16944 則是 17000 點射門區，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點。多方續攻將往 17053 與 17100 點挺進，17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點，至 17200 點城池關卡前，多方還必須闖過 17133 與 17168 地雷區，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點。

但如多方本波目標僅是重返二級警戒前，16853 點如棄守，17000 點將僅變成到此一遊。需提防回測 16800 點，兩端重要灘頭堡為 16777 與 16823 點，如棄守 16777 點，多方本波 V 轉攻勢將暫歇，恐回測 16747 點與 16700 點，兩端哨站為 16688 與 16722 點，如未能守穩，還是得提防出現較大幅度回檔。

進入 6 月，原本是股東會高峰期，但今年因疫情三級警戒，打亂上市櫃公司預定召開股東會日期，以及配股配息時程。如因疫情減緩，台股回到二級警戒，上市櫃股東會恢復召開，台股首要面臨的籌碼面變化為融券強制回補。因此目前對多方來說，後面還有融券強制回補潮，且技術面短多控盤，如能以類股輪動方式，多頭可控時間反而拉長。總之，只要台股能守穩 16853 點，取得 17000 點決戰權門票，短線上仍有好戲可看! 但投資人需留意的仍是個股高檔爆量勿追高! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)