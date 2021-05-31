外資連二買台股逾百億元 今日買超集中面板雙虎

台股今 (31) 日驚驚漲，終場上漲 197.57 點作收，收在 17068.43 點，成交值 5356.61 億元。三大法人合計買超 159.55 億元。外資買超以友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及彩晶 (6116-TW) 為主。

今天集中市場外資及陸資買超 131.31 億元，投信賣超 0.68 億元，自營商買超 28.92 億元。在期貨市場，今天外資空單增加 694 口，未平倉合約口數為 24752 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為，群創、友達、新光金、中信金、台積電、華泰、鴻海、彩晶、第一銅、開發金；今天外資在集中市場賣超較多的個股為，中鋼、華航、燁輝、台玻、大成鋼、中石化、長榮、陽明、聯電、益航。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，緯創、中鋼、友達、亞泥、永豐餘、台玻、華邦電、金像電、聯強、全新；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，群創、聯電、微星、冠德、南紡、南亞、台灣大、陽明、天鈺、長榮。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，友達、群創、聯電、中鋼、彩晶、長榮、台玻、欣興、鴻海、台橡；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，陽明、長榮航、旺宏、南亞科、萬海、光磊、光寶科、中信金、大成鋼、聯強。

隨著第三季即將進入電子業旺季，且傳產航運、鋼鐵類股股價漲幅已高，證券分析師黃漢成說，今天台股集中市場震盪格局中，明顯出現資金轉往電子股走勢，推升如矽力 - KY(6415-TW) 盤中以 3785 元改寫新天價，預估明天台股盤勢將持續震盪走高，逐步挑戰高點。