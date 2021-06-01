鋼材報價鬆動？唐山放鬆鋼鐵限產管制

周二 (1 日) 陸媒報導指出，唐山市召開鋼鐵業停、限產座談會，會中適當放寬煉鐵環節的管制。符合放鬆管制資格的鋼鐵廠，需要在唐山市達成超低排放改造監測評估，可減免一定比例減少排放任務。

原本執行 50% 每日減少排放比例的春興特種鋼、中厚板、東華鋼鐵、鑫達鋼鐵、松汀鋼鐵等五家企業，建議減少排放比例由 50% 調整為 30%；其他 15 家企業減少排放比例由 30% 調整為 20%。

通過超低排放鋼鐵企業，高爐日常減排比例再降低 5%；正處於建設期的市域沿海搬遷企業，高爐日常減排比例再降低 5%。市域內沿海搬遷企業投產後，暫不列入日常減排範圍。

(圖片: AFP)

業內指出，今年以來由於寬鬆貨幣政策使得流動性充裕，刺激原物料價格普遍上漲，加上中國工信部減少粗鋼產量引發供給下滑的市場預期，帶起一波鋼鐵報價狂飆的走勢。

由於中國鋼鐵的供需處於平衡的狀態，供給面階段性的減少，勢必推動鋼材價格走高。此時若適當放鬆管制可使供需結構再平衡，達到之前中國政府要求的穩定原物料價格。

另一方面，進入 5 月份後，中國多個主管機關相繼提到會密切關注原物料價格走勢，目的是既不希望價格暴漲，也不想看到價格暴跌，希望保持經濟平穩運作。所以彈性的調控向市場傳遞正面的訊號，顯示中國政府將根據實際情況，針對相關產業精準調整產能，將原物料價格重新引導至產業基本面。

海通期貨指出，原本唐山 3 月 20 日～12 月 31 日執行 30%～50% 的限產會影響生鐵總量 2800 萬～3000 萬噸。根據適當放鬆高爐煉鐵管制的政策來看，若將減排比例調整至 20%～30%，則會影響 1650 萬～1800 萬噸的生鐵產量，供應缺口可以大幅減少逾 1000 萬噸。