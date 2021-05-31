〈陸港盤後〉科技重奪主導權 上證5月收官大漲4% 站上3600點

周一 (31 日)A 股三大指數開盤漲跌互現，呈現上證弱深證強的格局。上證早盤受金融類股下挫的影響，維持平盤之下震盪整理格局，而創業板指因為寧德時代狂飆，市值突破人民幣 1 兆元大關，拉抬同族群走勢，也帶動深證走揚。

科技類股表現成 A 股亮點之一，科創 50 盤中跳升大漲逾 4%，之後白酒、券商股回升，成功拉抬上證翻紅，終場收在今日最高點。

今日滬深兩市成交量能再度突破人民幣兆元水準，達人民幣 1.01 兆元，較前一個交易日略減人民幣 68 億元。

港股方面，美股三大指數小漲，帶動港股今日早盤開高，但中國公布 5 月製造業 PMI 略低於預期、廣州出現印度變種病毒個案，再加上市場傳出中國內地赴澳門自由行簽證暫停，博奕類股應聲重挫，投資人退場觀望氣氛濃，導致恒指由紅翻黑。午盤後在科技類股拉抬帶領下，恒指止跌反彈，終場成功翻紅。

科技類股成為港股今日盤勢最大亮點，當中美團 (3690-HK) 公布優於預期的財報下，股價飆漲逾 10%，在科技指數成份股中漲幅排名第一。市值王騰訊 (700-HK) 大漲 3%、阿里巴巴 (9988-HK) 上漲 1.7%、匯證大幅上調小米 (1810-HK) 目標價 30%，股價上漲 1.6%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.41%，報 3615.48 點；科創 50 指數飆漲 4.09%，報 1442.67 點；深證成指上揚 0.97%，報 14996.38 點；創業板指勁揚 2.38%，報 3309.07 點。5 月份上證綜指大漲 4.89%，科創 50 指數跳漲 9.11%，深證成指勁揚 3.86%，創業板指飆升 7.04%。

恒生指數小漲 0.09%，報 29151.8 點、恒生科技指數上漲 1.84%，報 8104.35 點，站上 8000 點大關。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 52.12 億元，其中滬股通買超人民幣 13.17 億元，深股通買超人民幣 38.95 億元。5 月北向資金合計買超人民幣 557.78 億元。

法人觀點

國泰君安認為，上證在上周快速突破 3600 點後，短線已經進入前期高點的壓力區，目前市場因素並不支持指數再持續快速拉升，因此後勢震盪上漲是主要趨勢。

投資人在操作上，國泰君安建議把握市場結構性機會，在上證進入階段性震盪行情之際，類股輪動將從證券、保險等權值類股轉移到各類主題題材上。近期漲幅較小的族群將出現補漲。建議投資人可留意新能源汽車 (鋰電池)、白酒、醫療、醫藥中的 CRO、太陽能等類股進行佈局。

