鴻海旗下鴻騰斥15億元 併購鎮江奧音科技 強化聲學業務

鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日公告，子公司鴻騰 (FIT)(06088-HK) 斥資 5408.8 萬美元、約新台幣 15 億元，收購 SOUND LEGEND LIMITED 100% 股權，間接取得奥音科技 (鎮江) 有限公司，拓展聲學業務。

鴻騰此次以增資發行新股計 5408.8 萬美元，向 SOUND DISCOVERY LIMITED 和 LUMIT CORPORATION LIMITED 等 2 家公司，收購合計持有的 SOUND LEGEND LIMITED 100% 股權，而 SOUND LEGEND LIMITED 持有奥音科技 (鎮江)100% 股權。

據了解，奥音科技總部位於鎮江，在北京、北美、香港及維也納擁有辦事處及研發中心，主要從事聲學元件的製造及研發，在揚聲器、受話器有市場領先的技術能力與行業地位，主要客戶包括一線消費電子領域大型企業。

鴻騰表示，此次併購有助整體聲學領域進行垂直優化，同時藉由奥音科技 (鎮江) 在聲學領域的研發能力，也有助爭取更多客戶、提高市占率。

鴻騰近年在聲學層面一直積極佈局，整合集團與旗下 Belkin International 品牌資源，推出一系列 TWS 及智慧音箱等聲學產品。

此外，鴻海也公告，透過子公司 Icreate Investments Limited 斥資 3000 萬美元，入股美國創投基金 Walden Catalyst Ventures，取得 7.5% 股權。