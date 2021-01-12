公準預計斥3億元建南科新廠 助美、台太空產業發展

南科管理局今 (12) 日指出，公準 (3178-TW) 為提前部署太空微渦輪發電系統，將在南科高雄園區投資 3 億元擴建新廠，建置自動化精密製造及組裝產線，可創造 160 個就業機會，預計首年產值將增加 1.5 億元，助攻美國、台灣太空產業發展。

公準為前端製程設備的關鍵零組件製造商，並取得美、英及荷等多國航空特殊製程與半導體設備的認證，產品包含半導體曝光機台的高精密零組件、航空電機致動器，及全球首創的六維運動量測設備，客戶涵蓋艾司摩爾 (ASML)、應材 (AMAT-US)、日月光投控 (3711-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 等。

南科管理局指出，行政院將太空產業列為「六大核心戰略產業推動方案」，象徵政府推動國防自主的決心，預計將發展低軌道衛星及地面設備，行銷太空國家品牌，並推動「Beyond 5G 低軌通訊衛星計畫」。

該計畫由科技部及經濟部共同執行，預計 2025 年發射首顆 Beyond 5G 通訊衛星，帶動國家太空研究與產業發展，南科指出，公準深耕航太產業多年，為台灣發展國防自主，以及太空國家隊的重要廠商之一。

由於低軌道衛星可提供覆蓋全球、高傳輸及穩定的寬頻傳輸等優勢，近年成為各國積極部署的通訊新焦點，其中以美國星鏈計畫規模最大，而公準所開發的微渦輪的精密製造技術，符合太空等級零組件製造規格，2019 年底也取得知名美商的低軌道衛星關鍵零組件製造認證及訂單，成為太空產業的供應鏈。

南科管理局指出，公準的美系客戶訂單將在 2021 年陸續發酵並放量，有助國內「Beyond 5G 低軌通訊衛星計畫」發展。

展望未來，公準看好，低軌衛星、半導體微影設備精密元件及新世代六維運動量測設備等市場需求，因此提前部署微渦輪發電系統及超低溫冷櫃引擎等產品。

南科管理局說明，公準進駐南科高雄園區除可就近服務客戶，也可提升國際競爭力，並促進園區形成航太產業聚落，且公準在太空的成就，將有助台灣首顆 B5G 低軌衛星發射，以及強化太空產業在地化。