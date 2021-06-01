假如通膨來了》墜落天使高收債怎麼看？野村投信拆解3大問題 掌握特別時機好彈力

看好了世界，台灣唯一獨享，聚焦在墜落天使高收債的主動式基金，6 月 1 日即將粉墨登場囉！趕上全球經濟多年未見的強力復甦，墜落天使 (Fallen Angel) 高收債由於與景氣連動較高，預料將迎來美好的進場時機。然而景氣熱、通膨升溫，投資人也擔心升息議題來攪局，野村投信表示，目前美國通膨大幅上升應是短期現象，即使未來利率緩步彈升，歷史經驗顯示，墜落天使高收債在利率彈升期間也有不錯表現，想搶搭特別時機造就的投資機會，現在正是布局的好時機！

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期成長 4.2%，創下近 12 年來最大升幅，引發市場對通膨加速、聯準會可能提前升息的疑慮，到底面對景氣復甦與通膨疑慮的角力之下，布局墜落天使 (Fallen Angel) 高收債應該怎麼看呢？以下由野村投信研究團隊為您精闢分析：

問、美國公債殖利率若彈升，墜落天使 (Fallen Angel) 高收債還可以買嗎?

答：通膨蠢動，牽動今年以來美國 10 年期公債殖利率波動，最高曾來到 1.7404%，一度壓抑今年債市走勢，現在伴隨著景氣復甦，通膨問題持續令投資人不安，然而根據統計 (詳參圖 1)，過去 15 年美國 10 年期公債殖利率有 6 次大幅彈升 (由波段低點反彈至少 100 個基本點)，期間利率敏感度較高的投資級債，表現較不理想，墜落天使高收債雖然平均信評較高，但仍屬於高收益債的一環，指數在利率彈升期間亦持續上漲，且同期多領先全高收債表現。

問、美國聯準會若提前升息，墜落天使高收債還有甜頭?

答：首先，不論從實際通膨數據、或聯準會態度，預料短期美國聯準會還不會啟動升息循環。以 5 月底美國聯準會偏好的衡量通膨指標 PCE(個人消費支出物價指數) 年增率約 3.1% 來看，雖高於美國聯準會長期 2% 目標，惟聯準會目前將允許該指標超過 2% 目標一段時間，此外，目前短期通膨攀升現象，主要是因為經濟重啟後供需重新平衡所造成，因此，最近的利率點陣圖亦顯示，聯準會將維持目前的低利率政策至 2023 年。

再者，假如通膨威脅來了，美國聯準會一旦升息，預期對墜落天使高收債的影響也是有限的。由過去 20 年歷史資料觀察 (詳參圖 2)，美國聯準會僅有兩次升息循環，主要反映經濟狀況良好，為預防經濟過熱的措施，在這兩次升息循環期間，債市普遍有不錯的表現空間，其中又以墜落天使 (Fallen Angel) 高收益債表現相對亮眼，且明顯領先全高收債。

問、後疫情時代各資產都有一段漲幅，現在布局墜落天使高收債會不會太晚？

答：2020 年墜落天使高收債新增規模破天荒的增加了 2,375 億美元，由過去 20 年的歷史經驗來看，新增規模大增的次年度進場布局，均有不錯的表現，顯示因疫情爆發造就的特別時機已到，現在正是蘊釀進場布局的良機。尤其今年景氣復甦強勁，企業相對體質較佳的墜落天使高收債，更有機會享有信評調升的資本利得潛力。

值得注意的是，由於一般高收債信評較低，企業體質、整體大環境的景氣動能，都可能牽動潛在的違約風險，應特別留意。以墜落天使高收債來看，由於信評較一般高收債佳，只要沒有違約，之前被錯殺、超跌的情況，到期就會返回債券的面額價值，而且在今年景氣復甦題材催化下，企業營運隨著景氣回升、公司體質改善，墜落天使高收債具有 Rising Star(明日之星) 的特性，可望持續帶來正向貢獻。

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