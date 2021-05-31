蔡明彰觀點：買蘋概超前「不」署 買塑化超前部署

今天報告的主題是「買蘋概超前『不』署 買塑化超前部署」。

萬寶投顧蔡明彰強調，再次強調，台灣是歐美在亞洲重要生產供應鏈，台股的多空方向，看歐美經濟的臉色，台股主流由歐消費所決定。如果有這樣的認知就可看清楚，去年 3～4 月台灣本土疫情相對輕微，但台股卻大跌 3,000 點，跌到 8,523 點底部，因為台股走空是受歐美嚴重疫情所主導，不過歐美居家上班帶動遠距商機，後來台股主流是相關的電子股。

過了一年，現在情況完全不一樣，台灣本土疫情嚴峻，新增確診人數居高不下，可是奇怪了，升為三級警戒的過去兩週，週線連兩紅，累計大幅反彈逾 1,000 點，因為歐美加速施打疫苗，估計夏天接種比例達 60～70％，可望群體免疫。

歐美下半年經濟前景看好，當然帶動台股重返 17,000 點，其實自 2 月美國加速施打疫苗以來，傳產在過去 4 個月績效遠勝過電子。只不過多數人仍受限電子股是台股唯一主流的既定框架，沒有發現，隨著今年歐美民眾施打疫苗，消費重心轉向日常生活用品，進一步排擠 3C 電子，很可惜錯過今年傳產的大行情。

萬寶投顧蔡明彰強調，錯過今年傳產大行情的投資人千萬不可一錯再錯，以為很快資金會重返電子股，通常歐美消費的改變都會維持相當的時間。舉例，去年歐美遠距商機台積電 (2330-TW) 在多種晶片供不應求，成最大贏家之一，去年 3 月落底 235.5 元，11 月疫苗研發成功，漲破 500 元，大漲逾一倍。

反觀，鋼鐵的中鋼 (2002-TW) 成輸家，鋼鐵需求及報價直直落，雖中鋼也在去年 3 月落底 18.35 元，但直到 11 月高點，不過是 22 元，等於長達 9 個月區間整理，最大漲幅 2 成而已，顯然在去年台股 8,523 點落底之後，長達 9 個月時間，應該買台積電，不該買中鋼，因為歐美民眾的消費重心是科技產品，然而今年風水輪流轉，台積電早在 1 月下旬 679 元做頭，迄今做頭 4 個月了，台積電今年來股價僅小漲 13％，遠不如中鋼的 52％漲幅。

歐美民眾施打疫苗後，對日常生活用品的需求至少會維持到夏天的 8 月，所以台積電為首的電子股仍要再坐一段時間的冷板凳，於是今年該買中鋼，不該買台積電。

萬寶投顧蔡明彰強調，風水輪流轉不再是口號，而是真真實實在我們生活中出現。去年歐美疫情嚴重，今年輪到亞洲國家經歷苦難，去年電子股一枝獨秀，今年輪到傳產表現，許多傳產今年是 20～30 年營運最好的一年，甚至貨櫃輪的長榮海 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)EPS 上看 20～30 元，是空前絕後的成績，試問這麼好的成績股價會漲 2～3 個月就結束嗎？多數傳產在 3 月後發動漲勢，估計在今年 8～9 月前，仍將看漲。

太早佈局蘋果供應鏈，可能是超前「不」署。印度疫情惡化，印度是全球重要智慧型手機市場，估今年全球智慧型手機銷售年增率由原估的 9.4％下修到 8.1％，加上缺晶片、缺料，不排除繼續下修可能。

智慧型手機佔台積電營收比重四成以上，手機廠第二季開始砍單，下半年重複下單顯現，台積電自第三季成長趨緩，隨著經濟重啓，消費者在電子產品的支出減少。今年秋季蘋果提出新款 iPhone 可能反應平淡，蘋果今年下半年將旺季不旺，蘋果去年大漲 80％，今年迄今負報酬，因此現在太早買進蘋概股，將有不少的考驗，恐怕吃力不討好。

高盛在最新報告指出，中國不再是大宗商品定價中心，而是美國。歐美市場的需求恢復迅速，中國買家的採購力道已被歐美消費者的需求超越。美國為何定價能力增強，主因美國大規模財政赤字措施，而中國因最快從疫情復甦，所以沒有推出類似的刺激措施，5 月中旬起中國大舉打壓黑色系商品，台股鋼鐵股急跌，但近日拜登總統提出 6 兆美元、二戰以來最大規模預算，主要涵蓋基礎建設，台股鋼鐵股又活過來。

除了歐美市場注入剛性需求外，更重要是鋼鐵股修正過，籌碼有效換手，中鴻 (2014-TW)5 月曾下跌 40％，中鋼(2002-TW) 融資大減近 2 萬張。連兩日漲停的鋼筋廠威致 (2028-TW) 跌出價值，第二季單季 EPS 估 1 元，上半年賺 2 元，全年估 3.2 元，本益比才 11 倍。

萬寶投顧蔡明彰強調，塑化股是下個跌出價值的傳產，受台塑 (1301-TW) 集團示警，塑化原料漲價使下游觀望，台聚 (1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW)、國喬(1312-TW)、聯成(1313-TW) 等，5 月股價下修 30～40％，台聚、亞聚、國喬、聯成等融資大減逾 1 萬張。

美國陣亡將士紀念日的長假期間，估計全美汽油平均售價每加侖 2.98 美元，為 2014 年來最高，打完疫苗，美國家庭開車出遊，在夏季旅遊旺季，國際油價將看漲，6 月 1 日 OPEC 組織將召開會議，預計決定增產，若歐美需求超過供給增加，國際油價一但上漲，5 月經過股價修正及融資大減的塑化股，有機會成為 6 月黑馬。

塑化股原料從去年第四季開始大漲，今年 4 月出現高點，5 月下游縮手而回檔，但歐美、中國剛性需求支撐，若 6 月油價上漲，必然帶動塑化原料反彈。

中國為達到碳中和目標，打壓黑色系的鐵礦砂、焦煤，也打壓比特幣及挖礦，但扶持太陽能裝機，大陸今年前 4 月太陽能裝機落後，下半年將加大動能，台聚、亞聚生產太陽能級 EVA，下游業者 5～6 月積極增加 EVA 採購量，提早回補庫存，台聚、亞聚成為大陸碳中和隱藏版的受惠股。

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