【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上週美股受惠於科技股和經濟重啟的股票領漲下再度走升，隨著加密貨幣週一反彈，科技股跟隨上漲。另外，受益於經濟重新開放的股票也出現反彈。包含航空公司以及遊輪營運商，都出現反彈力道。其中，United Airlines 表示，由於重新開放，本月購買的國內休閒機票收益已突破了 2019 年的水準，夏威夷航空也表示運量增加的趨勢。此外，嘉年華遊輪宣布計劃在今年夏天在美國阿拉斯加復航。此外，皇家加勒比海遊輪則獲得批准開始與志願者乘客進行試航，一切順利的話，最快在七月將在邁阿密港口復航。由於美國的新冠肺炎病例已降至 6 月份以來的最低水平，截止周末為止，7 天平均數持續下降至 19,000 之下，顯示美國疫苗加速接種的成效，因此推動相關受惠族群的股價走升。

美國疫苗接種成效顯著，一半人數至少接種一劑疫苗，四成人口完成疫苗接種；另外，Moderna 表示，其新冠肺炎疫苗在一項針對 12 至 17 歲青少年的研究中 100％有效，該公司預計請求 FDA 在六月初擴大對青少年的疫苗緊急使用範圍，該疫苗是繼 Pfizer 之後，第二支對青少年顯示出高功效的疫苗；擴大施打範圍推行下，將可加速美國達到群體免疫目標。

此外，街口投信分析，一系列的戶外用品與服飾企業公布亮眼財報以及展望預期，顯示經濟重啟之下，去年受疫情衝擊產業持續保持復甦動能。本周市場關注焦點集中在美國就業市場以及製造業景氣數據上，隨著疫苗接種加快下，經濟數據也將展現出復甦改善的趨勢。

【債市】

美國週五公布 4 月份核心 PCE 指數年增 3.1% 創下近 30 年新高，顯示廠商逐漸將生產成本轉嫁至消費者身上，惟即使近期通膨高於聯準會 2% 通膨目標上限，但市場似早有預期抑或接受聯準會通膨升高為暫時性說法，使近期美債利率維持於區間震盪，在基準利率持穩的情況下，上周 J.P. Morgan EMBIGD 指數上漲 0.46%，5 月累計上漲 1.06%，為今年以來表現最佳月份。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 5 月 26 日止一週，新興市場債券基金淨流入 16.8 億美元，較前一周淨流入 2.8 億美元增長。

祕魯上週五最新民調顯示左派候選人 Castillo 支持度領先對手藤森惠子幅度縮減至 0.9%，差距落在誤差範圍內，翻轉前一周 Castillo 支持度擴大態勢，帶動祕魯周五股匯債走高，上周發生秘魯共產黨 (Shining Path) 屠殺偏遠村莊造成 16 死事件，由於 Castillo 信奉馬克思社會主義被認為親近祕魯共產黨，本次事件或為其最新民調支持度下降原因，祕魯將於本周日 (6 月 6 日) 舉行第二輪總統大選；白俄羅斯上周由於飛機迫降事件使其債券連跌 4 天，但因歐洲禁航令對其實際影響幅度有限，其債券價格已於周五止穩。

街口投信觀察整理，本周包含印度、以色列、迦納… 等央行將召開利率會議，預計維持利率不變，重點關注經濟數據則有土耳其 5 月份通膨，市場質疑土耳其貨幣政策過於寬鬆，使土耳其里拉上周貶至歷史高位，土耳其、巴西、印度… 等國將公布第一季 GDP，觀察疫情對各國經濟復甦影響。美國周五將公布 5 月份勞動數據，勞動市場表現攸關聯準會貨幣政策寬鬆與否，此外，隨著馬來西亞實施全面封鎖，以及越南出現新變種病毒，亦須持續關注全球疫情發展。

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