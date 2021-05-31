暗示可能會收緊寬鬆政策的英鎊、紐元上漲 關注美國經濟指標、中央銀行動向

上週因加密貨幣下跌暫時告一段落，股市行情堅挺上漲。美元初期上漲雖然受到壓力，但是後期因 PCE 物價指數的結果良好，反彈上漲。

另外，在外匯市場中，因央行相關人員暗示可能會收緊寬鬆政策的英國的英鎊以及紐西蘭的紐元都強勢上漲。而新冠肺炎的疫苗接種沒有進展，對收緊寬鬆政策也沒有任何期待的日本的日圓持續走弱。

【英鎊 / 日圓的 1 小時圖表】

【美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率的走勢】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【用 3D 圖表來看美國公債殖利率曲線圖的變化】

美國經濟指標、各國有沒有收緊寬鬆政策的可能性成為焦點

這週美國除了在週末發佈非農數據以外，也將發佈 ISM 經濟指數等重要經濟指標。

這些經濟指標如果數據良好的話，市場將會意識到 FRB 可能會收緊寬鬆政策，成為支撐美元的材料。而對於股市來說，可能會比較消極。不管結果如何，發佈後波動也許會不穩定，所以還需要多加注意。

歐元區域也將發佈消費者物價指數。如果數據良好的話，也將會意識到 ECB 有可能要收緊寬鬆政策。

英國央行（BOE）總裁貝利也將會發言。如果在發言中談到與收緊寬鬆政策有關的內容的話，以英鎊為中心也許會出現過激反應，還請多加注意。

另外，澳大利亞也將會發佈 RBA 的基準利率。雖然阿在這次會議中涉及經濟政策的可能性很低，但是，如果在聲明文中出現有關今後的經濟政策以及對於澳元匯率評價等內容的話，以澳元為中心也許會出現過激反應。

上週以為 BOE 與 RBNZ 暗示可能會收緊寬鬆政策，所以市場也關注其他央行的動向。

在預測今後的經濟政策上央行發佈的經濟指標以及央行相關人員的發言等非常重要。市場對於這些經濟指標、發言以及關於新冠肺炎的報道等有可能會做出過激反應。所以還需要多加關注。

還有就是持續注意以比特幣為中心的加密貨幣的動向。現在雖然下跌暫時告一段落，但是反彈無力，依然處於弱勢。如果更新低價的話，市場整體也許對風險容忍度就會減弱。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場因為英國和紐西蘭的央行相關人員暗示有可能會加息，所以英鎊與紐元強勢上漲。而疫苗接種沒有進展，也沒有可能會收緊寬鬆政策的日圓全面走弱。美元前半期上漲雖然受到壓力，但是市場對 FRB 收緊寬鬆政策的期待成為支撐材料，走勢也比較堅挺。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】



從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，日圓依舊處於弱勢以外，英鎊強勢明顯。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股市有強力支撐，一點一點的上漲上去。

歐洲市場



歐洲的股指雖然前期下跌的商品也有，但是後期大概都呈現上漲走勢。

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲、大洋洲市場的股指除了中國的股指大幅上漲以外，其他股指也都呈現了堅挺走勢。

主要金融產品的相關性分析

從上週的主要美元直盤商品之間的相關性來看，因相關性各有不同，所以美元的強弱還不太明確。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

而上週的美元 / 日圓與日圓交叉盤之間，與大部分的貨幣對都有很高的相關性，可以看出日圓兌其他主要貨幣的走勢相似。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股指與美元直盤的相關性雖然很低，但是，股市與日圓交叉盤的歐元 / 日圓、澳元 / 日圓有很高的相關性。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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