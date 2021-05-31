達里歐：人民幣可能比預期更早成為全球儲備貨幣(圖:AFP)Tag達里歐人民幣美元財政赤字儲備貨幣貿易國避險基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，人民幣將比大多數人預期的時間更早，成為全球儲備貨幣。 在接受《CNBC》專訪時，達里歐說：「未來幾年，可能會有更多的全球貿易和金融交易以人民幣計價，這將有助於人民幣在國際上得到更廣泛的使用。」 達里歐近期多次針對美元地位提出質疑，近兩年無論美元走升、貶值時，他都維持看壞美元的主張。 達里歐先前表示，美國政府未來還需要發更多債務，以應付財政赤字，同時由於財政赤字貨幣化，將美元不斷貶值。 達里歐以荷蘭盾、英鎊及美元為例指出，過去這些貨幣能夠成為儲備貨幣，主因要是由於其國家為當時全球最大的貿易國，而當前，中國已成為全球最大的貿易國。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀橋水達里歐：美國前1000大企業 5%股價泡沫化橋水：比特幣想成為數位黃金 需解決波動性及流動性問題橋水Dalio：比特幣恐步上1934年黃金後塵 遭各國宣告非法貨幣橋水達里歐：比特幣最大風險在發展太成功 各國政府不樂見橋水達里歐：拜登刺激計畫推升通膨風險 Fed恐被迫繼續印鈔