達里歐：人民幣可能比預期更早成為全球儲備貨幣

避險基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，人民幣將比大多數人預期的時間更早，成為全球儲備貨幣。

在接受《CNBC》專訪時，達里歐說：「未來幾年，可能會有更多的全球貿易和金融交易以人民幣計價，這將有助於人民幣在國際上得到更廣泛的使用。」

達里歐近期多次針對美元地位提出質疑，近兩年無論美元走升、貶值時，他都維持看壞美元的主張。

達里歐先前表示，美國政府未來還需要發更多債務，以應付財政赤字，同時由於財政赤字貨幣化，將美元不斷貶值。

達里歐以荷蘭盾、英鎊及美元為例指出，過去這些貨幣能夠成為儲備貨幣，主因要是由於其國家為當時全球最大的貿易國，而當前，中國已成為全球最大的貿易國。