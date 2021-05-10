〈聯發科股東報告書〉去年研發費用砸773億元 年增超過百億元再刷新高

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布營業報告書，內容指出，去年研發費用達 773 億元，較前年大增 143 億元，年增幅達 22.7%，再創歷史新高，且隨著營收規模顯著放大，研發費用占全年營收比重也從 26% 降至 24%。

董事長蔡明介指出，聯發科積極投入先進技術及新領域，投資金額每年攀升，去年研發費用高達 773 億元，金額及占營收比例在台灣上市公司名列前茅，為研發型企業的代表。

展望未來，蔡明介看好，無線通訊、人工智能與 ARM 架構資料運算等領域，將持續蓬勃發展，聯發科將持續投資關鍵技術，相信堅強技術組合與多元化平台產生的綜效，讓公司在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢。

聯發科將秉持一貫的執行力，持續創造產品價值，並廣納全球人才，與全球半導體供應鏈及客戶在各類產品深度合作，與客戶們一同成長，進以持續提高股東價值。

聯發科在有奧林匹克大會美稱的國際固態電路研討會 (ISSCC) 上，成為唯一連續 18 年論文入選的台灣公司，也榮獲全球半導體聯盟 (GSA) 頒發「亞太傑出半導體企業獎」，為聯發科第八年獲得此項殊榮。

蔡明介表示，聯發科不僅專注本業，永續績效也與本業表現呈正向連結，獲得外界好評，在企業公民大獎「天下企業公民奬」及「台灣十大永續典範企業獎」中都有亮麗表現，為歷年來最佳成績。

聯發科也致力打造兼顧高效率及低耗能晶片，為全球節能環保貢獻心力，籌辦「智在家鄉」數位社會創新競賽以及各級學校的人才培育計畫，長期推動科技教育與科技普及，善盡企業社會責任的品牌形象也廣獲肯定。

聯發科已連續六年榮登「台灣十大全球品牌」榜單，是台灣半導體公司唯一進入排名的公司，同時也致力開創女性友善職場，也獲得竹科推動職場工作平權優良事業的最高榮譽特優獎。