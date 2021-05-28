【永豐期貨】疫苗陸續來台 電金傳百花齊放

期貨走勢

台指期週五上漲 330 點至 16863 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 7.86 點，電子期逆價差縮至 - 0.61 點，金融期逆價差縮至 - 4.6 點。現貨部分，三大法人買超 261.49 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 284 口至 - 5556 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 712 口至 - 24066 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2084 口至 - 5211 口。

消息報導美國總統拜登週五將提出規模 6 兆美元預算案，以支援基礎設施、教育和醫療保健領域，工業及金融類股領漲，科技股走弱，美股四大指數小幅收紅，道瓊上漲 0.41%，標普 500 上漲 0.12%，那斯達克上漲 0.01%，費半指數上漲 0.58%。今天隨著疫苗來台，台股多方佔優勢，電子、傳產、金融百花齊放，加權指數終場上漲 1.62%，收 16870.86 點，成交值較昨日略縮，週線連兩紅。權值股來看，台積電上漲 1.37%，收 590 元，收復半年線，聯發科也大漲逾 2%，收 961 元，站上 5 日、10 日與季線，整體來看，今天新增本土確診數有所降低，且隨著疫苗陸續來台，有利有助支撐台股走勢，可留意未來幾天台股是否守住支撐均線，並也要觀察市場對美國通膨的疑慮。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.46 升至 1.65。VIX 指數下跌 1.03 至 23.17。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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