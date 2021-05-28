疫情驅動無現金支付趨勢 2050年金額上看1.9兆美元

疫情加速無現金支付進展，根據資誠聯合會計師事務所發布報告，從 2020 年到 2025 年，全球無現金交易總額將成長 80％以上，金額可望從 1 兆美元跳增至 1.9 兆美元，其中以亞太地區成長速度較快。

受新冠肺炎疫情影響，消費者為降低接觸感染的機會，逐漸提升避免用紙鈔、零錢消費比例，進而帶動零接觸支付普及，預估到了 2030 年，無現金支付金額規模可望提升 3 兆美元。

區域來看，亞太地區成長速度最快，預估無現金交易總額從 2020 年到 2025 年將成長 109％、2025 到 2030 年將成長 76%，其次是非洲 (2020-2025 年、2025-2030 年成長率分別為 78%、64%)、歐洲 (2020-2025 年、2025-2030 年成長率分別為 64%、39%)，接著是拉丁美洲 (2020-2025 年、2025-2030 年成長率分別為 52%、48%)。

至於美國與加拿大的成長速度較慢 (2020-2025 年、2025-2030 年成長率分別為 43%、35%)。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長及金融科技負責人李潤之表示，疫情爆發強化了數位支付的發展，並且可能加速推動未來三到五年的成長，消費者的付款方式越來越朝向無現金，數位支付的加速轉型將為整個支付生態系統創造新的機會。

而因應無現金支付趨勢來臨，金融服務業必須重塑支付的基礎設施，而前述的重塑則涵蓋兩大趨勢，包括支付系統的前端和後端的革命，包括即時支付、帳單支付、付款請求、塑膠貨幣和數位錢包。

另一趨勢則是支付結構和生態系統產業發生結構性的革命，包括「先買後付」(buy now, pay later)、加密貨幣，以及正在發展中的央行數位貨幣。