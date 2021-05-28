飼料穀物需求支撐 玉米期貨價預計連兩周上漲

芝加哥玉米期貨周五 (28 日) 上漲，由於飼料穀物的強勁需求支撐價格，市場有望連續第二周上漲。與此同時，小麥收低，而黃豆收高。

一位新加坡穀物貿易商表示，玉米價格的關鍵，仍取決於美國的產量以及中國需要購買多少玉米。中國先前一直在搶購，但未來將取決於國內的生產和需求。

格林威治時間 03:02，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 玉米合約上漲 0.4％，至每蒲式耳 6.67 美元，為連續第 3 個交易日上漲。本周市場已上漲超過 1％。

小麥下跌 0.4％，至每蒲式耳 6.7325 美元，黃豆上漲 0.5％至每蒲式耳 15.4375 美元。

玉米從強勁的出口需求中獲得支撐，美國農業部 (USDA) 周四證實，上周對中國的新作物玉米銷售量超過 560 萬噸。同時，在每周出口銷售報告中，也未發現中國有大規模取消訂單的情況，這一傳言促使先前玉米走跌。

中國商務部發言人在周四的新聞發布會上表示，中國和美國應該共同努力，推動第一階段貿易協議的實施。協議的部分內容包含中國將大幅增加美國農產品進口。

儘管美國中西部地區的作物增加，並且預期全球產量將提高，但玉米和黃豆依舊上漲。

國際穀物理事會周四提高了對 2021/22 季節全球穀物產量的預測，原因是高價格鼓勵了更多的播種。在月度更新中，政府間機構的穀物總產量，達到創紀錄的 22.92 億噸，比先前的預測增加了 500 萬噸。