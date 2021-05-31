電子回神 IC設計向前衝

Fed 維持寬鬆貨幣政策不變，對於電子股是一大利多，台股連動較多的費半指數重新收復季線，大盤指數靠著電子股的反彈 5/25 上漲 257 點收復季線，大盤指數結構以電子股占比居多，若最弱的電子股都能夠開始反彈，這一波指數反彈目標可能就不只 17000 點，不排除往 17700 點做回升，台股從高點 17709 點回檔至 15159 點，高低點 2550 點跌幅達 14.3%，5 月以來在國際主要股市中跌幅最大，這一波下跌有三因素，缺水、缺電及本土疫情爆發，國內疫情對經濟實質衝擊有限，影響最大的是投資人信心，至於缺水近期下雨獲得部分緩解，缺電後續造成的影響仍須留意。

高通搶產能，聯電跳空表態

上期我提到大盤短線反應過度，半年線以下支撐強勁，短線上會有一波技術線反彈，電子這一波跌最深，先跌也先落底，但個股不是隨便選就會彈，先前提到晶圓代工產能滿載，3 月營收 166 億創歷史新高的聯電 (2303-TW) 此波遭到誤殺，四月營收 163.8 億雖未創高，但 MOM 只有小減 1.43%，五月代工價調漲，接下來營收創新高仍具機會，股價從 62.7 元回檔至最低點 43.05 元，高檔回檔 31%，今年 Q1 獲利 0.85 元，Q2 營收維持高檔，毛利率上調，單季有一元水準，上半年接近兩元，全年獲利上看 4.5 元，聯電先前砸錢擴南科廠，預計 2023 年 Q2 投入生產，高通為了解決產能吃緊問題，5/25 與聯電簽下長約訂下產能，當日股價跳空上漲收復 5/11 缺口強勢表態，再看投信此波回檔趁低撿便宜，持股水位來到 42.5 萬張，已超過前波高點時最高水位 40 萬張，後市看好。

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