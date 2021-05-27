圓展搶攻遠距商機 旗下多款追蹤攝影機獲Zoom認證

視訊會議商圓展 (3669-TW) 近期受惠遠距教育、遠距工作需求，訂單能見度看至第 3 季，今 (27) 日進一步宣布推出新一代教育充電車解決方案，旗下多款自動追蹤攝影機也獲得 Zoom 認證，可望進一步搶攻遠距商機，為營運再添動能。

圓展表示，新一代教育充電車解決方案 AVer C30u+，可容納 30 台 iPad、Android、Windows、Chromebook 等平板電腦，並同時進行充電和存放，並同步教學資料，強化行動教育載具管理方式，此外，旗下 AVer DL30、AVer PTC310N、AVer PTZ310N、AVer PTZ310 等自動追蹤 PTZ 攝影機，也獲得 Zoom 官方硬體認證，有助進一步拓展品牌知名度。

營運方面，圓展指出，疫情推升實物攝影機、電視攝影機等需求成為新常態，目前訂單能見度最遠已可看到第 3 季，上半年營運可望較去年有雙位數成長，下半年在教育專案陸續出貨後，營運可望逐季增溫。

圓展目前產能則維持近滿載狀態，近期也持續提升自動化，可望進一步提升產能約 10-20%，未來因應需求，也不排除重啟委外代工模式進行生產。

另一方面，因應證交所公告，圓展產業類別將從 6 月 1 日起由光電業調整為通信網路業。