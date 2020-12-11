〈圓展法說〉兩大事業營運喊衝 視訊會議市占上看1成

受惠遠距工作、遠距教學商機，圓展 (3669-TW) 今年營運亮眼，展望明年，總經理許起裕今 (11) 日表示，明年上半年簡報教育事業、智慧產業事業都將推出新品，鎖定自動追蹤攝影機、零接觸視訊會議商機等，也預期視訊會議需求後市成長可期，圓展力拚市占逐步擴大，從今年約 5%，提升到明年 5-10%。

許起裕表示，在遠距商機帶動下，圓展今年客戶、銷售地區皆有大幅成長，從去年約 100 個增加至 130 個，其中以 EMEA 市場 (歐洲、中東、非洲) 增加最多，既有台灣、日本、歐洲、美國等也有成長，看好明年隨著新品進一步推出，成長動能可期。

圓展智慧產業事業副總經理王明松表示，目前全球視訊會議滲透率仍低，僅達 6-8%，雖然疫情加速廠商建置意願，但初估全球 6000 萬間會議室，完成、正在導入視訊會議的仍不到 1000 萬間，顯示後續商機可期。

王明松進一步表示，今年圓展品牌知名度大增，加上 MIT(台灣生產) 優勢，前 3 季成長率位居產業之冠，明年也將持續推出結合 AI，強化零接觸、聲音等功能；圓展視訊會議產品也已通過 Zoom、微軟 Teams、Google Meets、RingCentral、Bluejeans 等平台認證。

教育事業方面，簡報教育副總經理鄭錫聰指出，未來結合實體、遠距的混和教育型態逐步成型，圓展除了既有充電車、實物攝影機外，也將持續拓展自動追蹤攝影機產品業務，力拚打入高等教育市場，看好在遠距教學趨勢帶動下，成長幅度將優於充電車。