台微體抗黴菌藥物再報捷 攜國際藥廠進軍印度

台微體 (4152-TW) 開發的抗黴菌藥物安畢黴微脂粒凍晶注射劑、商品名 AmphoTLC 再度報捷，繼與全球製藥公司 Zydus 簽訂授權供應合約後，宣布與國際製藥公司 Strides 合作，進軍印度市場。

台微體公告，與 Strides 和 Stelis 共同簽訂三方商業合約，啟動非獨家授權供應，將供應旗下安畢黴微脂粒凍晶注射劑，給 Strides 旗下生物技術部門 Stelis 進口至印度，再由 Strides 團隊銷售產品。

Strides 董事長暨執行長. R. Ananthanarayanan 表示，COVID-19 引發的毛黴菌病例個案持續增加，台微體開發的 AmphoTLC 可緩解此疫情。透過與台微體的合作，讓該藥物獲得印度主管機關批准，並可立即進口、展開銷售，同時擴大公司 COVID-19 的產品組合。

台微體指出，安畢黴微脂粒凍晶注射劑，治療的適應症包含毛黴菌等嚴重全身性黴菌感染，已在台上市多年，並授權永信藥品在 PIC/s GMP 認證製造及銷售，市占率逐年穩定成長。

此外，台微體與永信雙方去年合作，安畢黴獲得台灣 TFDA 核准上市後批量放大變更申請，目前年產量突破百萬支，可滿足與日俱增的全球市場需求。