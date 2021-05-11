鼻噴劑有望成新式新冠藥物 台微體、昱厚已進臨床

據外媒報導，口服藥物或鼻噴劑有機會成為新式新冠藥物，相對針劑疫苗較容易運送與儲存，台廠台微體 (4152-TW)、昱厚生技 (6709-TE) 已投入開發且啟動人體臨床試驗，有機會成為下一代抗新冠藥物。

外媒指出，目前國際藥廠輝瑞與莫德納開發的新冠疫苗，需在超低溫度下運送與儲存，不過新一代新冠藥物如口服藥或鼻噴劑，可突破低溫運送限制，對偏遠地區來說更容易儲存，加上不需要針頭與針筒，服藥也較便利，可望有效抑制疫情擴散。

據世界衛生組織統計，全球共有 277 種新冠相關藥物正在研發中，其中 93 種已進入人體試驗，多數為注射針劑，有 2 種為口服藥物、7 種鼻噴劑。

台廠中，台微體與昱厚生技已投入抗新冠鼻噴劑研發，其中，昱厚生技研發進度較快，自主開發的鼻噴新冠藥 AD17002-SC，已向衛福部食藥署 (TFDA) 申請二期人體臨床試驗，預計收案 15 位新冠病毒感染輕症患者，以噴鼻方式在三週內給固定次數劑量的藥物治療，之後再進行 5 週的追蹤觀察。

昱厚表示，目前治療新冠肺炎的藥物研發多以重症為主，不過輕、中度患者占比更高，以致成為防疫破口，對於新冠輕症患者，若能在鼻腔投予適當藥物，除保護口鼻腔或眼睛受到感染，也兼顧治療與防止傳播。

台微體旗下子公司盈擘醫藥，開發抗新冠的羥氯喹寧 (HCQ) 微脂體吸入懸浮劑藥物 ISPM19，正在進行一期臨床試驗；該藥物透過微脂體技術包裹吸入劑型藥物，初期用於治療肝炎的瑞德西韋患者，劑量為口服的百分之一，可直接傳遞至上呼吸道及肺部，有望成為新冠患者治療用藥。