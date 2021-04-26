台微體吸入劑型藥物獲FDA納抗新冠用藥 將登國際發表

台微體 (4152-TW) 今 (26) 日表示，旗下子公司盈擘醫藥開發抗新冠肺炎的羥氯喹寧 (HCQ) 微脂體吸入懸浮劑藥物 ISPM19，劑量為口服的百分之一，可直接傳遞至上呼吸道及肺部，獲美國 FDA 批准成為新冠患者治療用藥，該藥物數據將在國際醫學氣霧劑學協會 (ISAM) 發表。

台微體表示，該藥物透過微脂體技術包裹吸入劑型藥物，初期用於治療肝炎的瑞德西韋患者，據臨床試驗數據顯示，有抑制新冠肺炎病毒複製的效果，並獲美國 FDA 批准成為治療需住院的新冠肺炎病患用藥。

台微體開發的懸浮劑 ISPM19，劑量為口服的百分之一，可直接傳遞至上呼吸道及肺部，具備快速、方便及毒性較低等特性，適用輕症患者，或是高風險族群，如醫護人員等。

台微體指出，由於 ISPM19 設計具有成本效益，且取得方法簡單，病患可透過攜帶式噴霧器自行投藥，目前已陸續通過台灣食藥署 (TFDA) 及澳洲主管機關許執行床試驗。

台微體指出，ISAM 大會為全球最大肺部藥物傳輸和呼吸健康會議之一，目的是討論醫學氣霧劑最新技術，同時聚集數百名與會者，包括臨床醫生、呼吸健康護理專業人士、重症監護專業人士、氣霧劑科學家和工程師、製劑科學家以及產品開發和監管專家等。