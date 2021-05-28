操盤手看台股：把握兩種時間軸下的新一波潛力股

之前提及投資人已逐漸適應本土疫情持續下的台股，即便有 MSCI 全球新興市場指數的權重由 14.21% 下調 0.26% 至 13.95%、半導體產業前景傳出雜音、甚至本土疫情尚未放緩等利空干擾，指數仍然守住季線，維持多頭架構。短線上，由於權值電子股尚在反覆築底階段，上攻意願不積極，大盤也因此被壓抑；後續籌碼還要進一步換手，才有挑戰 17000 以上套牢區的實力。

對應這一波全球疫情變化後的股票投資，存在兩種時間軸線，分別是歐美疫情降溫的景氣復甦股與本土疫情升溫的防疫概念股，兩者之間的時間差約略半年，這當中的差別在於「疫苗施打進度」。故若進一步回推，重點在於取得疫苗的進度 (含國際採購、國內生產)，這決定了本土疫情可能被控制的速度。若以國際經驗來看，從疫苗開始施打後，需要花費一段時間，讓普及率提高才會成效；以美國為例，近日疫情走緩，人們生活逐漸回到正軌，是建立在超過 3 成的民眾已完成疫苗接種的基礎上；根據美疾病控制及預防中心(CDC) 近日所公布的資料，美國已有 49％的人口接種至少一劑新冠病毒疫苗，39％的人完成疫苗接種。對於台灣而言，台灣疫苗接種率目前不到 2%，還有很大的提升空間，也等於解封要時間。

之前談到由於防疫造成生活方式改變，去年並未在台灣發生，今年才有明顯影響，故部份業者受惠程度將較去年較大，如一路看好的宅配通近日即創下新高，領先反應宅配物流熱度將因防疫而持續。 目前隨著本土疫情未被控制，選股邏輯也出現轉變。早先的防疫概念以檢測確診與否的快篩試劑，以及預先防護的疫苗為主，如高端疫苗、台康生、泰博、寶齡富錦等，由於營運具想像空間，股價皆有一波漲勢。只是隨著重症人數增加，從防疫進入到抗疫的治療過程，市場也開始把焦點由漲多的防疫轉到抗疫概念，如藥品的台耀、藥華藥，醫材 (呼吸器) 的雅博、優盛、還有密閉式抽痰管等產品，隨著能被用於治療病人且保護醫護人員， 潛在需求增溫，後續營運具想像空間，近日有買盤進駐，晉身新一波的抗疫股。

至於以歐美為主要市場的景氣復甦股，指標仍在航運股及泛原物料股，持續鎖定的貨櫃航運股，如長榮、陽明、萬海等，股價維持強勢，而受益報復性消費潮的紡織股，如聚陽、儒鴻、聚隆等，股價也走強。受惠歐美需求回溫的不只是航運與紡織，近日高爾夫球場擊球人數大增，國際品牌球具業者開始追單，高爾夫球桿頭的明安、大田、復盛應用等營運增溫，這也是新一波的景氣復甦股。至於電子產品旺季在第 4 季，拉貨在第 3 季，暫以區間操作視之，當中以旺季加持的 MCU 族群為指標。對於一個操盤手而言，永遠要積極尋找下一波的機會，所有的分析皆是為了找出新標的；只有如此，手上資金才能做最有效率的應用，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(五月起，本專欄將改為週一、三、五刊出。)

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