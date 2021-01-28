Splashtop新一輪募資獲5000萬美元 躍升新創獨角獸

遠端技術支援服務新創 Splashtop 今 (28) 日宣布完成新一輪 5000 萬美元 (約新台幣 14 億元) 募資，市值正式躍升 10 億美元大關，成新創獨角獸，新一輪募資來自現有投資者 Sapphire Ventures，及其他長期投資者 Storm Ventures、NEA 和 DFJ DragonFund 等。

Splashtop 共同創辦人暨執行長李明勳表示，在肺炎疫情下，Splashtop 運用遠端存取方法改變人們使用數位資源，完成工作、學習和娛樂，也讓營運維持獲利、成長。

觀察肺炎疫情也讓各國企業、學校對遠端技術解決方案需求增加，根據研調機構 Gartner 預期，在疫情過後，全球仍有 48% 員工會維持居家辦公，高於過去的 30%。

Splashtop 指出，過去一年中已陸續為迪士尼、聯邦快遞、奇異家電、萬豪國際、豐田等企業提供服務，同時，美國疾病預防控制中心 (CDC)、哈佛大學、斯坦福醫療保健公司等政府及教育機構也是 Splashtop 客戶。

全球布局方面，Splashtop 去年也展開 EMEA (歐洲、中東和非洲)、南美、亞洲布局，陸續在阿姆斯拉丹、新加坡設立 EMEA、亞太地區通路總部。