「中信關鍵半導體」受益憑證自 2021.05.28上市

中國信託證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本（110）年 5 月 28 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/fund/00891）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 110 年 5 月 28 日。

四、事務代理機構：中國信託證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：中國信託證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：16439219。

八、基金基本資料：

(一) 基金中文簡稱：中信關鍵半導體。

(二) 基金英文名稱：CTBC Taiwan ESG Leading Semiconductor ETF。

(三) 基金英文簡稱：CTTWSC。

(四) 證券代碼：00891。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000089101。

(六) 基金統一編號：88182265。

(七) 基金成立日期：110 年 5 月 20 日。

(八) 每日漲跌幅限制：10%。

(九) 基金保管機構：永豐商業銀行股份有限公司。