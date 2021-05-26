海悅擬現增發行甲種特別股募集12億元

不動產代銷產業者海悅 (2348-TW) 擬現金增資發行甲種特別股，今 (26) 日獲金管會申報生效，將成首家發行特別股的國內房地產業者，此次特別股發行總股數 3 萬張，發行價格每股 40 元，預計募資總金額 12 億元。

海悅發行特別股目的為償還銀行借款，增加自有資金來源，並強化財務結構。

海悅此次是第一次發行特別股，無到期日，但公司得於發行屆滿 5 年之次日起隨時按原實際發行價格，收回全部或部份之特別股。

特別股股東可享有優先分派股息權利，股息以定價基準日之五年期 IRS 利率 + 固定加碼利率 (3-5%)，按每股發行價格計算，並採現金一次發放。

海悅去年 10 月 6 日撤銷獲金管會核准以發行 6 億元無擔保可轉換公司債 (CB) ，最新以擬發行甲種特別股進行籌資，張陳浩指出，發行特別股沒有表決權，但可在市場流通，又不造成股權稀釋，在台灣有相當多的金融業採用發行，籌資以達成資本適足率目的。

海悅除不動產代銷業務之外，也持續結合建商品牌及業務優勢，與理念契合的建設公司高度策略合作，共同開發、銷售不動產，從《敦南寓邸》、《達麗創世紀》、《擎天森林》、《台中科博館商圈案》、《板橋湳雅夜市生活圈住宅案》、《蘇黎世保險大樓案》等案子。