〈台股盤後〉航海王再度領航 站回16600點、月線關卡

台股今 (26) 日受電子股上攻無力拖累，盤中一度翻黑回測季線，但午盤過後資金再度流向航運族群，萬海率先亮燈漲停，帶動大盤站回 16600 點、月線關卡，終場收在 16643.69 點，上漲 48.02 點或 0.29%，成交量則縮至 4257.61 億元。

觀察權值股表現，晶圓雙雄台積電、聯電今表現相對失色，台積電維持平盤之上表現，聯電則由紅翻黑，終場跌逾 1%，鴻海、大立光、聯發科也都在盤下震盪，抑制大盤上攻力道，股王矽力 - KY 今也熄火，跌幅超過 3%。

盤面上航海王再度領航台股，航運三雄中萬海 4 月大賺 61 億元，年增逾 11 倍，盤中率先亮燈漲停，帶動陽明、長榮同步走揚，終場分別大漲 8%、3%，其他包含四維航、榮運、慧洋 - KY 表現也不俗。

觀察今資金比重，航運族群再度衝上 3 成，達逾 35%，電子族群則再度回落至 4 成左右，僅達 43%。

紡織纖維也是盤上焦點族群，聚隆強攻漲停，新纖也在醫療面罩需求大增，帶動醫療級膠片出貨升溫利多消息帶動下走揚，集盛、力麗、聚陽、儒鴻漲幅均超過 2%；防疫概念股多頭力道也續攻，雃博、藥華藥、台微體、優盛、生華科均攻上漲停價位，美德醫 - DR、毛寶、合一也都漲逾半根停板。

盤面上弱勢族群則集中面板族群，友達、群創昨遭外資大砍逾 10 萬張，今續呈疲弱，跌幅接近 3%，彩晶、誠美材跌幅同樣達 2%，正達更是重挫近半根停板。

展望未來盤勢變化，法人認為，國內疫情利空逐漸鈍化，但後續仍要觀察確診人數、疫苗施打狀況，至於電子族群仍否重回大盤主流，將是左右大盤關鍵，不過國內企業獲利表現穩健、外銷訂單動能未減，預期將有助支撐大盤走勢。