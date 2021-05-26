〈台股盤中〉航海王再度啟航對抗高檔賣壓 力守所有均線

儘管美股三大指數周二收黑，台股今 (26) 日早盤仍大漲超過百點，甚至攻上 16700 點，不過，隨著高檔賣壓出籠，電子權值開高走低，大盤走勢震盪，所幸航海王重啟漲勢，指數小漲站穩所有均線，預估今日成交量收斂至 4500 億元。

權值股經歷昨日強漲後，今日多進入休息整理，台積電遊走平盤、站穩 580 元，鴻海、聯發科也小跌不到 1%，昨日強勢的聯電也站穩所有均線，台塑四寶除台塑化外，其餘三寶跌勢較重，達 1% 以上，壓抑大盤走勢。

從 19 類股資金流向來看，電子成交比重較昨日下降，約 46%，航運則再度回升至 3 成以上、達 33%，傳產類股如紡織纖維也有 3% 以上，若以漲幅來看，航運漲幅高達 4%，在所有類股中居冠，其次是紡織纖維，電子則小跌 0.2%。

航海王歷經一日修正後，今日 10 點半後再度啟航，多頭指標萬海率先亮燈漲停，重返 120 元大關，陽明大漲近半根漲停板，長榮也上漲 3%，月線失而復得。

紡織纖維也隨著歐美疫苗陸續施打，解封行情蠢蠢欲動，加上全球抵制新疆棉，為台廠帶來轉單效益，集盛今日再度發動，大漲超過 8%，宏益、聚隆、南紡也有 4% 以上，其餘如東和、力麗、力鵬等漲幅也達 2%。

儘管台灣三級警戒拉長至 6 月中，不過，法人多看好，隨著利空逐漸鈍化，加上電子、傳產外銷動能未減，多數企業獲利仍相當穩健，有助支撐台股走勢，預期本波低點已過，後續則須留意高檔賣壓出籠，提防指數拉回。