◆盤勢分析

1.Fed 官員近期平緩華爾街對通膨失控的擔憂，週三 (26 日) 美元攀升、十年期美債殖利率上揚，能源、郵輪航空股領漲，終場美股四大指數小幅收紅漲幅介於 + 0.03~+0.59%。蘋果 - 0.04%、特斯拉 + 2.39%、台積電 ADR+1.51%；聯電 ADR+1.0%、日月光 ADR+0.0%。

2. 本土確診案例仍持續增加，市場關注「找不到傳播鏈」的個案數變化，週三加權指數於平盤上下震盪，終場上漲 48.02 點、以 16,643.69 點作收，成交金額為 4277.93 億元。三大法人合計買超 47.76 億元：外資買超 19.5 億元、投信買超 2.92 億元、自營商買超 25.33 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，短線持續反彈格局。

（2）均線：短、中、長期均線，僅 20 日線下滑但速度減緩，有利指數震盪盤堅。

（3）技術指標：日 KD 在 5/19 出現黃金交叉，週三開口擴大，未出現死亡交叉前，指數仍有高點可期。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 198.03 點，漲 0.51%，日 K 棒連四紅，將挑戰季線壓力。

5. 觀盤重點：市場情緒已逐漸回復理性，除非找不到傳播鏈的個案數失控大增，否則台股在震盪整理後，仍可望重返多頭走勢，但上檔的套牢壓力仍須時間消化。後續留意短線跌深、5 月營收可能開出亮眼成績的族群，如: 晶圓代工、IC 設計、記憶體、ABF、銅箔、車用、紡織、運動風、航運等，近日類股輪動快速，留意電子成交比重的變化。

6.MSCI（明晟）半年度權重調整，27 日盤後生效，此次三大指數全面調降，其中，MSCI 新興市場指數台股更連九季調降，惟台股權重調整降後，擠下韓股，重回第二大權重、僅次於中國大陸，法人對台股後市仍不看淡。但要留意尾盤最後一筆「爆量甩尾」，獲納入或剔除個股，也可能出現較大價量波動。

7. 散裝航商裕民 (2606) 昨 (26) 日召開線上法說會，看好今年散裝市況供不應求，且將延續至明年，後市樂觀，尤其旗下船舶有 70% 是現貨船，將有望持續受惠於運價上揚。

8. 日刊工業新聞報導，日本經濟產業省正撮合索尼（SONY）與台積電（2330）共同投資 1 兆日圓（約新台幣 2,600 億元），在日本熊本縣設立日本最先進的邏輯晶片生產工廠，以 40 奈米以下製程切入，鎖定車用 CMOS 影像感測器（CIS）、機械與家電相關晶片。

9. 櫃買本周連三場業績發表會，在 24、25 日「智慧科技」、「生技醫療（一）」連兩場主題後，今（27）日系列業績發表會最終場「生技醫療（二）」主題，由生技三強奈米醫材（6612）、太醫（4126）、寶島科（5312）壓軸，以線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

