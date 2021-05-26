5G毫米波加速發展元年 三大產業商機升溫

日前美國總統拜登發表的基礎建設計畫中，將花費 1000 億美元發展 5G 建設，富邦證券今 (26) 日對此指出，全球 5G 使用量可望在未來數年大幅增加，尤其 5G 毫米波今年起將進入快速發展期，因此，除了晶片、第三代半導體材料等產業外，投資人可留意小型基地台、IoT 物聯網和射頻元件產業等。

富邦證說明，5G 頻段可分為 6GHz 以下的 Sub-6，以及 24GHz 以上的毫米波 (mmWave) 兩種類型，其中，毫米波技術受到傳送距離過短，須建置許多基地台來傳送訊號，將會使 5G 建置費用大幅增加。

而目前主要提供 5G 商轉的電信商，多以 Sub-6 技術為主，主要是因 Sub-6 是依附在 4G 之上增加頻寬，可快速布建，但頻段與現有的 4G LTE 相近，又被稱為初階的 5G。

據 Ericsson 統計的全球行動通訊覆蓋率，目前全球 75% 以上的人口可使用 4G 通訊，至 2025 年，5G 網路的覆蓋率可望涵蓋全球一半以上的人口。

而 GSM 協會則預估，2025 年全球 5G 通訊的平均滲透率將達 18%，等同有超過 15 億的人口實際使用 5G 通訊，屆時美國的滲透率可望達到 50%，約 1.88 億的行動通訊用戶採用 5G 服務，而中國的 5G 滲透率則可望達到 36%，用戶數量超過 6 億，占全球 5G 用戶約 40%。

富邦證進一步說明，中國 5G 發展以 Sub-6 技術為主，而美國是毫米波與 Sub-6 並行，毫米波的頻段大幅提升至 24 GHz 以上，又被稱為進階 5G，隨著高通最新的毫米波技術推出，實現全球首次增程毫米波 5G NR 數據傳送，將覆蓋距離增加至 3.8 公里，比現有的 Sub-6 的傳輸距離更遠，解決了毫米波無法長距離傳輸的問題。

富邦證認為，隨著高通毫米波技術未來大幅應用，將可降低毫米波建置成本，實現真正的 5G 傳輸，並推升 IoT 應用的連接數加速成長，相關產業如小型基地台、IoT 和射頻元件等，商機龐大。